Источник материала: БT





Компенсируют 20 % расходов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Проект указа, мотивирующий отдавать приоритет электроэнергии в жилых домах, представили Президенту Белорусов будут стимулировать переходить на электричество. Оно безопаснее и экологичнее по сравнению с газом. Кроме того, его использование важно с точки зрения...

Белорусов будут стимулировать переходить на электричество. Оно безопаснее и экологичнее по сравнению с газом. Кроме того, его использование важно с точки зрения экономики.Проект указа, который призван мотивировать граждан, сегодня представили Президенту. Так, в документе подробно прописаны механизмы поддержки для тех, кто решит свой уже существующий частный дом подключить к электросетям, чтобы этой энергией отапливать помещение, подогревать воду и готовить пищу. Это касается жилья, где отсутствует централизованное газо- и теплоснабжение. В правительстве уверены: спрос у населения будет. Так, 11 тысяч разрешений на электрификацию было выдано в прошлом году и уже 3 тысяч граждан обратились за техническими документами в первом квартале этого года.Сейчас в Беларуси действуют стимулирующие тарифы на электроэнергию для отопления и подогрева воды. Новостройки уже на стадии проекта ориентируют на подключение к электросети. От этих шагов уже заметен результат. Спрос у населения значительно возрос. Что касается новых стимулирующих мер, в проекте документа предложено компенсировать пятую часть затрат на электрификацию частных домов. Возмещение однократное. Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо обращаться в местную власть.Предложения правительства с прицелом на всеобщую выгоду. Белорусская АЭС после запуска предоставит стране дополнительные объемы электроэнергии. Для нас это еще и снижение зависимости от российского газа (экономия порядка 5 миллиардов кубометров), а значит энергетическая независимость и безопасность. Проект, представленный сегодня, Президент одобрил с поправкой. Реализация этих норм позволит увеличить электропотребление в стране и улучшить условия проживания белорусов, в первую очередь на селе.