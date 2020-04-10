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Проект указа, мотивирующий отдавать приоритет электроэнергии в жилых домах, представили Президенту

10.04.2020 15:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусов будут стимулировать  переходить на электричество. Оно безопаснее и экологичнее  по сравнению с газом. Кроме того, его использование важно с точки зрения экономики.

Проект указа, который призван мотивировать граждан, сегодня представили Президенту. Так, в документе подробно прописаны  механизмы поддержки для тех, кто решит свой уже существующий частный дом  подключить к электросетям, чтобы этой энергией отапливать помещение, подогревать воду и готовить пищу. Это касается жилья, где отсутствует централизованное газо- и теплоснабжение. В правительстве уверены:  спрос у населения будет. Так, 11 тысяч разрешений на электрификацию  было выдано в прошлом году и уже 3 тысяч граждан  обратились за техническими документами в первом квартале этого года.

Проект указа, мотивирующий отдавать приоритет электроэнергии в жилых домах, представили Президенту


Компенсируют 20 % расходов


Сейчас в Беларуси действуют стимулирующие тарифы на электроэнергию для отопления и подогрева воды. Новостройки уже на стадии проекта  ориентируют на подключение к электросети. От этих шагов уже заметен результат. Спрос у населения значительно возрос. Что касается новых стимулирующих мер,  в проекте документа предложено компенсировать пятую часть затрат на электрификацию частных домов. Возмещение однократное. Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо обращаться в местную власть.

Предложения правительства  с прицелом на всеобщую выгоду. Белорусская АЭС после запуска предоставит стране дополнительные объемы электроэнергии. Для нас это еще и снижение зависимости от российского газа (экономия порядка 5 миллиардов кубометров), а  значит  энергетическая независимость и безопасность. Проект, представленный сегодня, Президент одобрил с поправкой. Реализация этих норм позволит увеличить электропотребление в стране и улучшить условия проживания белорусов, в первую очередь  на селе.

 
 
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Белорусов будут стимулировать  переходить на электричество. Оно безопаснее и экологичнее  по сравнению с газом. Кроме того, его использование важно с точки зрения...
 
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