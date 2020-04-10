Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В шести районах Минской области введен запрет на посещение лесов Карта ограничений на посещение лесов расширяется. Причина - пожары в лесных массивах, полях и в частном секторе. В Минской области запрет действует в шести районах:...

Карта ограничений на посещение лесов расширяется. Причина - пожары в лесных массивах, полях и в частном секторе. В Минской области запрет действует в 6 районах: Солигорском, Дзержинском, Столбцовском и других. Здесь за прошедшие сутки спасатели ликвидировали 35 возгораний сухой травы и 5 пожаров в лесах и на торфяниках. По словам сотрудников МЧС, основная причина возгораний - неосторожность людей. В связи с сухой и ветреной погодой жителям области советуют быть особенно внимательными во время разведения костров. На сайте Минлесхоза можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать лесной фонд. Кстати, за самовольное сжигание сухой растительности или разведение костров в запрещенном месте предусмотрен штраф.