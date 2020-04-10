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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Богушевском спиртзаводе начали производить антисептик для рук Под розлив дезинфицирующего раствора перепрофилировали новую линию, на которой планировали выпускать стеклоомывающую жидкость. Рецептуру антисептика для...

Под розлив дезинфицирующего раствора перепрофилировали новую линию, на которой планировали выпускать стеклоомывающую жидкость. Рецептуру антисептика для обработки рук позаимствовали у гродненских коллег. Основное действующее вещество - этиловый спирт. В сутки разливают без малого 5 тысяч литров раствора. Пока весь объем отгружает Белфармация. Антисептик пакуют в бутыли объемом 6 литров, в ближайшие дни начнут использовать и мелкую тару в один литр.