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На Богушевском спиртзаводе начали производить антисептик для рук
10.04.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПод розлив дезинфицирующего раствора перепрофилировали новую линию, на которой планировали выпускать стеклоомывающую жидкость. Рецептуру антисептика для обработки рук позаимствовали у гродненских коллег. Основное действующее вещество - этиловый спирт. В сутки разливают без малого 5 тысяч литров раствора. Пока весь объем отгружает Белфармация. Антисептик пакуют в бутыли объемом 6 литров, в ближайшие дни начнут использовать и мелкую тару в один литр.
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Под розлив дезинфицирующего раствора перепрофилировали новую линию, на которой планировали выпускать стеклоомывающую жидкость. Рецептуру антисептика для...
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