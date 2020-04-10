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На Богушевском спиртзаводе начали производить антисептик для рук

10.04.2020 15:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Под розлив дезинфицирующего раствора  перепрофилировали новую линию, на которой планировали выпускать стеклоомывающую жидкость. Рецептуру антисептика для обработки рук  позаимствовали у гродненских коллег. Основное действующее вещество - этиловый спирт. В сутки разливают без малого 5 тысяч литров раствора. Пока весь объем отгружает  Белфармация. Антисептик пакуют в бутыли объемом 6 литров, в ближайшие дни начнут использовать и мелкую тару  в один литр.


 
 
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Под розлив дезинфицирующего раствора  перепрофилировали новую линию, на которой планировали выпускать стеклоомывающую жидкость. Рецептуру антисептика для...
 
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