Госконтроль проведет «горячую линию» по вопросу наличия в аптечной сети средств индивидуальной защиты и других

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Комитетом госконтроля Минской области 13 апреля 2020 г. с 9.00 до 18.00 будет проводиться «горячая линия» по вопросу наличия в аптечной сети Минской области средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и антисептических средств, лекарственных препаратов по доступным ценам.

Все желающие могут обратиться в Комитет по телефону 8-017-284-03-42 и сообщить о фактах недостаточности указанных средств в аптечной сети, их реализации по высоким ценам, а также высказать мнение о наиболее удобных формах и способах обеспечения средствами индивидуальной защиты.

Все обращения будут основательно изучены с принятием мер по улучшению обслуживания населения.