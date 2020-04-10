ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В байнете появилась работающая страница с ошибкой 404

10.04.2020 15:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Так Белорусский детский хоспис решил привлечь внимание к семьям, где есть тяжело больные дети. На странице с ошибкой 404 можно оформить подписку на регулярные пожертвования.

3 апреля в канун всемирного дня интернета (отмечается 4.04) Белорусский детский хоспис запустил в байнете информационную кампанию, которая рассказывает о том, как любой желающий может регулярно помогать семьям, где воспитывают ребенка с тяжелым диагнозом.

На сайте hospice.by появилась и работает страница с ошибкой 404.

«Эта страница не найдена, также как и семьи с тяжелобольными детьми» — сказано там. Цифра не случайная, именно столько семей сейчас находится под опекой хосписа, а значит, им регулярно требуется помощь и внимание специалистов, которые могут облегчить жизнь не только тяжелобольного ребенка, но и его близких. Потому что когда в семье болеют дети, болеет вся семья.

— Если в семье растет ребенок с тяжелым диагнозом, к этой истории физически и морально подключаются близкие родственники. Все планы, желания, вся жизнь семьи начинает полностью подчиняться распорядку и укладу больного ребенка. Многие семьи закрываются, их мир сужается до пределов квартиры, потому что они не хотят лишних разговоров, обсуждений. Они больше не приглашают в дом гостей, сами перестают вести активную социальную жизнь, — поясняет директор Белорусского детского хосписа, Анна Горчакова. — И если к больному ребенку внимания со стороны общества хватает, то остальных членов семьи стараются не замечать. Такие семьи живут рядом с нами, они ваши соседи, но вы годами можете ничего о них не знать. Поэтому хэштег информационной кампании звучит как #404family_not_found.

Запуском страницы с ошибкой 404 Белорусский детский хоспис хочет рассказать белорусам, что оказывая помощь больному ребенку, он тем самым помогает обнаружить всю его семью.

Для этих целей у детского хосписа существует подписка на регулярные пожертвования, которую можно оформить на сайте организации. Человек сам выбирает, какая сумма будет ежемесячно списываться с его банковской карты в пользу таких семей — 5, 10, 20… рублей.

— На данный момент подписку оформили 170 человек, но этого недостаточно, чтобы помочь всем нуждающимся. А регулярные пожертвования — это гарантия того, что семья с тяжелобольным ребенком сможет вовремя получить профессиональную помощь врача, сиделки, психолога и социального работника. При этом, наши специалисты выезжают не только в Минск, но и в регионы.

Любая компания, неравнодушная к проблеме, и решившая поддержать акцию разместить такую же страницу на своем сайте, скачав ее ЗДЕСЬ  или поделиться ссылкой на страницу 404family_not_found в своих новостях или социальных сетях.

За комментариями и по вопросам участия обращаться: pr@hospice.by, Марина Пирогова +375 29 168 15 98

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так Белорусский детский хоспис решил привлечь внимание к семьям, где есть тяжело больные дети. На странице с ошибкой 404 можно оформить подписку на регулярные...
 
Новости дня
Новости общества
 
Прогноз погоды на 11 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика