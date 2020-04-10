В байнете появилась работающая страница с ошибкой 404

Источник материала: Tut.by

Так Белорусский детский хоспис решил привлечь внимание к семьям, где есть тяжело больные дети. На странице с ошибкой 404 можно оформить подписку на регулярные пожертвования.

3 апреля в канун всемирного дня интернета (отмечается 4.04) Белорусский детский хоспис запустил в байнете информационную кампанию, которая рассказывает о том, как любой желающий может регулярно помогать семьям, где воспитывают ребенка с тяжелым диагнозом.

На сайте hospice.by появилась и работает страница с ошибкой 404 .

«Эта страница не найдена, также как и семьи с тяжелобольными детьми» — сказано там. Цифра не случайная, именно столько семей сейчас находится под опекой хосписа, а значит, им регулярно требуется помощь и внимание специалистов, которые могут облегчить жизнь не только тяжелобольного ребенка, но и его близких. Потому что когда в семье болеют дети, болеет вся семья.

— Если в семье растет ребенок с тяжелым диагнозом, к этой истории физически и морально подключаются близкие родственники. Все планы, желания, вся жизнь семьи начинает полностью подчиняться распорядку и укладу больного ребенка. Многие семьи закрываются, их мир сужается до пределов квартиры, потому что они не хотят лишних разговоров, обсуждений. Они больше не приглашают в дом гостей, сами перестают вести активную социальную жизнь, — поясняет директор Белорусского детского хосписа, Анна Горчакова. — И если к больному ребенку внимания со стороны общества хватает, то остальных членов семьи стараются не замечать. Такие семьи живут рядом с нами, они ваши соседи, но вы годами можете ничего о них не знать. Поэтому хэштег информационной кампании звучит как #404family_not_found.

Запуском страницы с ошибкой 404 Белорусский детский хоспис хочет рассказать белорусам, что оказывая помощь больному ребенку, он тем самым помогает обнаружить всю его семью.

Для этих целей у детского хосписа существует подписка на регулярные пожертвования, которую можно оформить на сайте организации . Человек сам выбирает, какая сумма будет ежемесячно списываться с его банковской карты в пользу таких семей — 5, 10, 20… рублей.

— На данный момент подписку оформили 170 человек, но этого недостаточно, чтобы помочь всем нуждающимся. А регулярные пожертвования — это гарантия того, что семья с тяжелобольным ребенком сможет вовремя получить профессиональную помощь врача, сиделки, психолога и социального работника. При этом, наши специалисты выезжают не только в Минск, но и в регионы.

Любая компания, неравнодушная к проблеме, и решившая поддержать акцию разместить такую же страницу на своем сайте, скачав ее ЗДЕСЬ или поделиться ссылкой на страницу 404family_not_found в своих новостях или социальных сетях.

За комментариями и по вопросам участия обращаться: pr@hospice.by , Марина Пирогова +375 29 168 15 98