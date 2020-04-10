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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске продолжается ямочный ремонт дорожного покрытия По словам специалистов, большинство проблемных участков после зимы уже отработано. Дороги почти готовы к летнему сезону. Сейчас ликвидируют мелкие ямы и трещины....

По словам специалистов, большинство проблемных участков после зимы уже отработано. Дороги почти готовы к летнему сезону. Сейчас ликвидируют мелкие ямы и трещины. Для этого используют специальный метод - струйно-инъекционный. Он позволяет избавляться от ям точечно и очень быстро. Продолжают в столице и обновлять дорожную разметку. Сейчас работы ведутся в районе станции метро "Пушкинская", на улице Сторожевской и на проспекте Независимости. За выходные планируют отработать центральные улицы - Карла Маркса, Интернациональную и Романовскую Слободу.