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В столице готовят специалистов для индустрии 4.0

10.04.2020 16:21 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Предприятия столицы и Минской области осваивают использование принципов работы индустрии 4.0. Это так называемые  умные заводы, где многие процессы роботизированы и  управляются дистанционно. Даже из других городов или стран. Например, мехатронику (синтез механики и электроники)  задействуют на таких предприятиях,  как "БелДжи", Минский тракторный завод, БелАЗ. При этом специалистов для новой  отрасли экономики готовят в столичном колледже современных технологий в машиностроении и автосервисе. Сертифицированный учебный центр имитирует работу реального завода. Теорию сочетают с практикой.

Сами же мастера своего дела  - учащиеся колледжей  (например, строители, парикмахеры или автослесари) готовятся к республиканскому, а затем и международному чемпионату WORLD SKILLS. Последний пройдет в Шанхае в следующем  году.

 
 
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Предприятия столицы и Минской области осваивают использование принципов работы индустрии 4.0. Это так называемые  умные заводы, где многие процессы роботизированы...
 
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