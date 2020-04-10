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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Магнолия зацвела в Бресте Большие розовые цветки распустились в саду университета имени Пушкина на несколько недель раньше обычного. Как считают ученые, это случилось из-за теплой...

Большие розовые цветки распустились в саду университета имени Пушкина на несколько недель раньше обычного. Как считают ученые, это случилось из-за теплой солнечной погоды. Накануне в городе столбик термометра поднялся выше 22 градусов.Пышным цветом зацвела в саду и сакура. Полюбоваться весенней красотой могут все желающие: сад университета открыли для посетителей.