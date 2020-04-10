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Магнолия зацвела в Бресте

10.04.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Большие розовые цветки  распустились в саду университета имени Пушкина  на несколько недель раньше обычного. Как считают ученые, это случилось из-за теплой солнечной погоды. Накануне в городе  столбик термометра поднялся выше 22 градусов.

Пышным цветом зацвела в саду и сакура. Полюбоваться весенней красотой могут все желающие: сад университета открыли для посетителей.

 
 
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Большие розовые цветки  распустились в саду университета имени Пушкина  на несколько недель раньше обычного. Как считают ученые, это случилось из-за теплой...
 
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