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Школьные каникулы продлили еще на неделю - до 20 апреля
10.04.2020 16:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Школьные каникулы продлены на неделю,
По информации телеграм-канала, президенту сегодня о необходимости продления каникул доложили министры здравоохранения и образования. И он предложение поддержал.
Каникулы продлевают еще на неделю — до 18 апреля. В школу — 20 числа.
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Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
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