Школьные каникулы продлили еще на неделю - до 20 апреля

Источник материала: Tut.by

Школьные каникулы продлены на неделю, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

По информации телеграм-канала, президенту сегодня о необходимости продления каникул доложили министры здравоохранения и образования. И он предложение поддержал.

Каникулы продлевают еще на неделю — до 18 апреля. В школу — 20 числа.