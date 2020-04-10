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В Гомеле создается мурал с изображением Емельяна Барыкина
10.04.2020 15:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Изображение легендарного партизанского командира, где он с бородой, в гимнастерке и с портупеей украсит фасад дома № 94 на улице Барыкина.
Емельян Барыкин руководил эвакуацией города в начале войны, а после командовал партизанами. Он же на различных высоких должностях занимался восстановлением города. Умер в 1951 году. Одна из бывших школ носила имя героя, в его честь был назван также пароход, который ходил по маршруту Гомель-Киев.
Созданием мурала занимается команда художественной студии Fresh Design. Им принадлежит авторство всех масштабных стенных росписей в Гомеле, среди которых портрет архитектора Станислава Шабуневского, композиция на железнодорожную тематику на улице Кирова, роспись фасадов новостроек со встроенным детским садом на улице Мазурова и многое другое.
Срок окончания росписи зависит от погоды. Художникам могут помешать дождь или сильный ветер. По самым оптимистичным подсчетам работу закончат через полторы-две недели.
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Изображение легендарного партизанского командира, где он с бородой, в гимнастерке и с портупеей украсит фасад дома № 94 на улице Барыкина.
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