В Гомеле создается мурал с изображением Емельяна Барыкина

Источник материала: Tut.by

Изображение легендарного партизанского командира, где он с бородой, в гимнастерке и с портупеей украсит фасад дома № 94 на улице Барыкина.





Идею об увековечении памяти героя предложил журналист телеканала СТВ Александр Добриян. По его мнению, с помощью мурала образ визуализируется, и молодежи будет интересно узнать больше о герое и истории Гомеля. Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей поддержал идею.

Емельян Барыкин руководил эвакуацией города в начале войны, а после командовал партизанами. Он же на различных высоких должностях занимался восстановлением города. Умер в 1951 году. Одна из бывших школ носила имя героя, в его честь был назван также пароход, который ходил по маршруту Гомель-Киев.





Созданием мурала занимается команда художественной студии Fresh Design. Им принадлежит авторство всех масштабных стенных росписей в Гомеле, среди которых портрет архитектора Станислава Шабуневского, композиция на железнодорожную тематику на улице Кирова, роспись фасадов новостроек со встроенным детским садом на улице Мазурова и многое другое.

Срок окончания росписи зависит от погоды. Художникам могут помешать дождь или сильный ветер. По самым оптимистичным подсчетам работу закончат через полторы-две недели.