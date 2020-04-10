Возле Мирской детской школы искусств появилась сиреневая аллея музыки

Источник материала: Полымя





Работники отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кореличского райисполкома и преподаватели Мирской детской школы искусств высадили сиреневую аллею.

Как рассказала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Инна Санчук, акция по посадке молодых саженцев состоялась в честь Года малой родины и 75-летия Великой Победы.





— Именно веточками сирени в мае 1945 года встречали воинов-освободителей и победителей во всех уголках нашей страны и всего Советского Союза. Отсюда и символичные названия сортов сирени: «Константин Заслонов», «Великая Победа», «Маршал Василевский» и другие, — подчеркнула Инна Санчук.

Инна ЛЕЙКО