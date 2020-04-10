Учителей просят шить маски врачам. Управления образования: «Это добровольная акция»

Источник материала: Tut.by

На растянувшихся на несколько недель каникулах сотрудников школ и детских садов в Минске попросили заняться пошивом медицинских масок для работников здравоохранения. «Спустили разнарядку — закупить за собственные средства марлю и резинки и пошить маски для оказания помощи медикам. Деньги собирали с сотрудников», — сообщения примерно с таким текстом стали поступать нам в редакцию TUT.BY с 9 апреля. Разбираемся, что произошло.



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«Директор был такой же бледный, как и мы»

Сотрудница одной из школ в Советском районе Минска Екатерина (имя изменено) рассказала, что 9 апреля в первой половине дня учителям пришло сообщение: вечером состоится собрание, на котором о чем-то будут оповещать.

— Нам сказали: поступил некий приказ о том, что сейчас нам привезут ткань и мы будем обязаны сшить определенное количество масок. Сегодня (10 апреля. — Прим. TUT.BY) мы должны остаться на работе до вечера, чтобы успеть сшить эти маски и передать их Министерству здравоохранения. Минимум должно быть 70 масок.

Екатерина говорит, что помимо тканей в школу привезли технологические карты по производству масок. Всех учителей собрали в кабинете труда: кто-то делал заготовки, кто-то гладил, кто-то шил.

— Это звучало как просьба, но, думаю, даже если бы мы отказались, появился бы приказ. Конечно, все учителя возмущались, но нам сказали так: если вы отказываетесь, все повесят на одного преподавателя — труда. Нам бы не хотелось, чтобы один человек за всех отдувался.

Собрание, на котором учителям сообщили о необходимости шить маски, провел лично директор школы.

— Он не уточнил, откуда поступил приказ. Директор имел такой же бледный вид, как и мы все. Шить мы должны не только в субботу, которая и так рабочая, но в воскресенье — единственный выходной.

«Скинулись с девочками по пять рублей»

Такие же сообщения нам поступили из минских детских садов № 50, № 239, школы № 133. Но сами сотрудники учреждений образований говорят: их знакомые коллеги из всех районов Минска сейчас тоже шьют маски. Это происходит и в Заводском районе, и в Московском, и в Партизанском.



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Мы связались с одной из сотрудниц дошкольного детского учреждения Ольгой. Ее детский сад находится в Партизанском районе. Сотрудникам сада просьба пришла тоже от своей администрации: 9 апреля воспитателям просто написали в Viber и сказали, что управление образования просит заняться пошивом масок.

— Мол, так и так — надо всем районом помочь. Не знаю, что это было — приказ или просьба. Официальный документ нам никто не зачитывал. Как это было преподнесено администрации нашего сада, я тоже не знаю, — признается Ольга. — Но мы быстро скинулись по пять рублей, поехали закупили резиночки, списали часть старых простыней, дополнительно купили новых тканей. Факт в том, что никто из девочек не отказался.

По словам собеседницы, маски должны были передать в 14-ю поликлинику Минска, а уже оттуда их бы распределили в больницы. «Как все было на самом деле, не могу сказать: ушла с работы до того, как пошив закончили», — добавила Ольга.

Районные управления образования: «Это добровольная акция»

В управлении образования Советского района нам объяснили, что это добровольная акция.

— Вы сами понимаете, в каких условиях сейчас находится медицина. Почему бы нам не помочь, если в наших учреждениях образования есть такая возможность? — комментирует начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования Людмила Ляхнович. — Такая идея обсуждалась на разных уровнях, мы в том числе включились в эту акцию.

Чья это идея была первоначально, Людмила Ляхнович затруднилась ответить. Но отметила, что многие службы и организации уже подключились к такой инициативе:

— Мы тоже провели совещание на нашем уровне, районного управления образования, и решили поддержать врачей.

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Начальник управления образования Партизанского района Вероника Рудая также отмечает, что никакого приказа «свыше» по этому поводу не было:

— Мы просто откликнулись на просьбы о помощи — это зов сердца. Никто никого не заставлял: было желание пошить маски — шили, не было — не шили. Не могу сказать, что это было в обязательном порядке и для всех. Не поверю, что в нашем районе этого учителям не объяснили.

Начальник управления образования также подчеркнула, что ничего плохого в такой инициативе нет:

— Просто мы решили поддержать медиков, с учетом того, что мы знаем, как они работают, какой у них режим. У каждого есть знакомый врач или родственник-медработник. Все видят, с какими мыслями они идут на работу. А позитив ведь должен быть. Они должны почувствовать руку помощи.

Опрос Представьте, что вы — директор школы, и вас попросили изготовить 70 масок. Что вы сделаете? Дело доброе. Предложу сшить маски тем, у кого есть желание. Сколько получится, столько и передам для медиков

Надо — значит надо. Будут шить учителя

Надо — значит надо. Переложим это на старшеклассниц

Куплю нужное количество сам и передам медикам

Предложу скинуться на маски педколлективу, чтобы не шить самим

Что за ерунда?! Буду игнорировать просьбу 217 голосов