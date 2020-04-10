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«Многое делают медики, но не меньше зависит от нас». Ректор БГУ призвал студентов не уезжать из Минска
10.04.2020 18:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ректор БГУ Андрей Король
Андрей Король начал свое обращение с напоминания, что БГУ — это сплоченная семья, которая за свою историю не раз показывала единство и способность противостоять любым вызовам, при этом оставаясь образцом для всего общества.
— Поэтому я обращаюсь к каждому из почти 40-тысячной семьи БГУ с личной просьбой в преддверии выходных и предстоящих праздников максимально сократить перемещение, обеспечить социальное дистанцирование и не выезжать за пределы Минска. Это достаточно простое действие существенно повысит уровень безопасности для вас, ваших родных и близких. В то же время данная мера поможет нашим врачам и медицинским работникам удерживать ситуацию под контролем.
Ректор заверил, что БГУ делает все, чтобы сохранить непрерывность и качество образовательного процесса, обеспечивая при этом безопасность работы и учебы.
К слову, Белорусский государственный университет
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«Многое делают медики, но не меньше зависит от нас». Ректор БГУ призвал студентов не уезжать из Минска
«Многое для достижения общей безопасности сегодня делают наши медики, но и не меньше зависит от поведения каждого из нас», - сказал в своем открытом обращении...
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