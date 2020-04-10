«Многое делают медики, но не меньше зависит от нас». Ректор БГУ призвал студентов не уезжать из Минска

Источник материала: Tut.by

Ректор БГУ Андрей Король обратился к студентам и преподавателям университета и попросил их не уезжать из Минска. «Многое для достижения общей безопасности сегодня делают наши медики, но и не меньше зависит от поведения каждого из нас», — сказал в своем открытом обращении ректор самого крупного университета страны.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Андрей Король начал свое обращение с напоминания, что БГУ — это сплоченная семья, которая за свою историю не раз показывала единство и способность противостоять любым вызовам, при этом оставаясь образцом для всего общества.

— Поэтому я обращаюсь к каждому из почти 40-тысячной семьи БГУ с личной просьбой в преддверии выходных и предстоящих праздников максимально сократить перемещение, обеспечить социальное дистанцирование и не выезжать за пределы Минска. Это достаточно простое действие существенно повысит уровень безопасности для вас, ваших родных и близких. В то же время данная мера поможет нашим врачам и медицинским работникам удерживать ситуацию под контролем.

Ректор заверил, что БГУ делает все, чтобы сохранить непрерывность и качество образовательного процесса, обеспечивая при этом безопасность работы и учебы.

К слову, Белорусский государственный университет был одним из первых вузов , кто начал переводить образовательный процесс в онлайн. Сейчас лекции, семинары и практические занятия полностью проходят в дистанционном режиме на образовательном портале университета.