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Водитель минского электробуса бесплатно предлагает медикам талон, когда они едут по его маршруту

10.04.2020 17:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель общественного транспорта в Минске готов покупать талоны врачам, которые едут на его электробусе. Он даже создал телеграм-канал, в котором сообщает, по какому маршруту поедет сегодня. Узнали, зачем ему это нужно.


Фото: предоставлено Дмитрием Серюковым

«В этом транспорте водитель проводит акцию «Бесплатный проезд в общественном транспорте для работников здравоохранения», — такое объявление появилось вчера в одном из электробусов, который ездит по маршруту 32с.

За рулем — водитель Дмитрий Серюков. Он готов купить талон пассажирам, которые работают в больнице, поликлинике, медицинской лаборатории. Нужно только показать документ, который это подтверждает. Минчанин надеется, что другие водители тоже подключатся к его затее.

Чтобы люди узнали, где и в какую смену он работает, Дмитрий Серюков создал специальный телеграм-канал akcii_transport_Minsk. Например, сегодня он ездит по маршруту 82с «Серебрянка — Корженевского» с 15.20 до 1.00.


Дмитрий Серюков

— В основном я езжу по маршруту 82с, но работаю и на 32с, и на «единице». Если медработник подойдет ко мне, то бесплатно получит талон. Если он уже прокомпостировал талон, а потом только заметил мое объявление — я все равно дам ему новый билет взамен использованного, перед тем как он выйдет. Так он сможет воспользоваться талончиком позже, — объясняет схему своей благотворительной инициативы Дмитрий. — 70 копеек — это немного, в такое время, как сейчас, очень хочется что-то сделать для врачей. Мое предложение нельзя назвать существенной помощью, это скорее дань уважения непростой работе.

Водитель электробуса вспоминает, как когда-то сотрудники одной из больниц поддерживали его отца.

— Отец долгое время пролежал в военном госпитале. Я к нему приходил и видел, как к нему относятся и врачи, и санитарки. Знаю, какая это работа, особенно тяжело с очень больными людьми.

«Если вам тяжело или страшно, я могу». Минчанка написала трогательное объявление для пожилых соседей

Акция от Дмитрия работает второй день, и пока никто не обратился за талоном. Это мужчину немного расстраивает.

— Просто у нас люди не смотрят по сторонам и совсем не читают объявления.

Минчанин надеется, что к нему присоединятся коллеги.

— Пока побаиваются.

Дмитрий говорит, что во время поездок во время пандемии по возможности старается быть в маске, а вот перчатками теперь пользуется всегда.

— Когда продаю талоны, стараюсь обрабатывать перчатки антисептиком, чтобы как-то обезопасить себя и других.

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Теги: Минск
 
 
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