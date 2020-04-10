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Водитель минского электробуса бесплатно предлагает медикам талон, когда они едут по его маршруту
10.04.2020 17:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Водитель общественного транспорта в Минске готов покупать талоны врачам, которые едут на его электробусе. Он даже создал телеграм-канал, в котором сообщает, по какому маршруту поедет сегодня. Узнали, зачем ему это нужно.
«В этом транспорте водитель проводит акцию «Бесплатный проезд в общественном транспорте для работников здравоохранения», — такое объявление появилось вчера в одном из электробусов, который ездит по маршруту 32с.
За рулем — водитель Дмитрий Серюков. Он готов купить талон пассажирам, которые работают в больнице, поликлинике, медицинской лаборатории. Нужно только показать документ, который это подтверждает. Минчанин надеется, что другие водители тоже подключатся к его затее.
Чтобы люди узнали, где и в какую смену он работает, Дмитрий Серюков создал специальный телеграм-канал
— В основном я езжу по маршруту 82с, но работаю и на 32с, и на «единице». Если медработник подойдет ко мне, то бесплатно получит талон. Если он уже прокомпостировал талон, а потом только заметил мое объявление — я все равно дам ему новый билет взамен использованного, перед тем как он выйдет. Так он сможет воспользоваться талончиком позже, — объясняет схему своей благотворительной инициативы Дмитрий. — 70 копеек — это немного, в такое время, как сейчас, очень хочется что-то сделать для врачей. Мое предложение нельзя назвать существенной помощью, это скорее дань уважения непростой работе.
Водитель электробуса вспоминает, как когда-то сотрудники одной из больниц поддерживали его отца.
— Отец долгое время пролежал в военном госпитале. Я к нему приходил и видел, как к нему относятся и врачи, и санитарки. Знаю, какая это работа, особенно тяжело с очень больными людьми.
Акция от Дмитрия работает второй день, и пока никто не обратился за талоном. Это мужчину немного расстраивает.
— Просто у нас люди не смотрят по сторонам и совсем не читают объявления.
Минчанин надеется, что к нему присоединятся коллеги.
— Пока побаиваются.
Дмитрий говорит, что во время поездок во время пандемии по возможности старается быть в маске, а вот перчатками теперь пользуется всегда.
— Когда продаю талоны, стараюсь обрабатывать перчатки антисептиком, чтобы как-то обезопасить себя и других.
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Водитель общественного транспорта в Минске готов покупать талоны врачам, которые едут на его электробусе. Он даже создал телеграм-канал, в котором сообщает, по...
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