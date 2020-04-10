С 10 АПРЕЛЯ ПО 1 ИЮЛЯ УСТАНОВЛЕНЫ НОРМЫ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В АПТЕКАХ БЕЛАРУСИ

Список состоит из 10 пунктов:
- Парацетамол, таблетки 200 мг — норма единовременной реализации 40 таблеток
- Парацетамол, таблетки 500 мг — 40 таблеток
- Арпетол, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг — 40 таблеток
- Арпетол, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг — 40 таблеток
- Флустоп, капсульт 75 мг — 10 капсул
- Антисептические лекарственные средства, в т. ч. аптечного изготовления — 2 упаковки
- Маска медицинская, повязка — 10 штук
- Перчатки медицинские (перчатки хирургические) — 10 штук (5 пар)
- Средство дезинфицирующее для обработки рук (гель, раствор) в упаковке объемом не более 100 мл — 2 упаковки
- Средство лезинфицирующее для обработки рук (гель, раствор) в упаковке объемом более 100 мл, но не более 1000 мл — 1 упаковка
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