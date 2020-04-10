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Живописные картины - на пасхальных яйцах

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стародавние традиции пасхального украшения яиц продолжают в Дзержинском и Минском районах В это воскресенье католические верующие отметят главный праздник христианского календаря Пасху. Верующие пекут куличи и красят яйца. Красные уже давно стали...

В это воскресенье католические верующие отметят главный праздник христианского календаря Пасху. Верующие пекут куличи и красят яйца. Красные уже давно стали главным символом праздника. А сегодня существует много вариантов росписи с разными узорами и в разных техниках. Кстати, стародавние традиции пасхальной отделки яиц продолжают в Дзержинском и Минском районах. С техникой писанки познакомилась иОрнамент пасхальных яиц - это целая наука со своей историей и правилами. Писанки окрашиваются в один тон, а декоративные элементы вырисовываются кистью. А если на яйцо нанести разноцветные пятна, то получится крапанка. А вот писанки создают при помощи воска. Кстати, это одна из самых сложных и стародавних техник.Все узоры наносят вот таким специальным инструментом в виде небольшой деревянной палочки с металлическим наконечником. На него набирают воск и начинают рисовать. Например, солнце, звезды, цветы, деревья. При этом каждый символ имеет определенное значение. Фантазийные узоры в технике писанки Татьяна Андриевич создает около 13 лет. Сначала она рисовала преимущественно геометрические фигуры, но с опытом в ее руках начали рождаться настоящие картины на скорлупе.Освоить технику писанки можно и сейчас - во время мастер-классов, в том числе и в формате онлайн. Например, в Станьковском доме мастеров сегодня выпустили видеоурок. Все секреты и тонкости раскрашивания пасхальных яиц - за 30 минут. Хранят писанки и крапанки обычно в соломенных корзинах. Также можно положить разноцветные яйца в деревянные домики. А вот в качестве декора для пасхальных куличей дизайнеры и художники предлагают тематические надписи, а также разные сувениры - символы Пасхи.