Не бойкая торговля. Мы посмотрели, сколько в среду на рынке было людей и надевают ли они маски и перчатки

Источник материала: Радзiма





В среду на этой неделе всех продавцов, въезжавших со своим товаром на рынок, прямо у главного входа встречали санитарная служба, сотрудник Госавтоинспекции и работники редакции. Главный санитарный врач района Роман Пускин и специалисты центра гигиены и эпидемиологии проверяли, есть ли у продавца и водителя маски, перчатки, антисептик, и напоминали, что всё это должно не просто быть, а быть надетым и использоваться до конца торговли. Такие предосторожности вызваны реалиями последних дней. Работа шла в тандеме с госавтоинспектором, он останавливал машины (у службы райЦГЭ нет на это полномочий), проверял документы по своей линии, в дела санитарные, конечно, не вмешивался, но сам был экипирован по полной: в машине запас масок и солидная емкость с антисептиком. Работники ГАИ сейчас, как и медики, и продавцы, — в сфере риска, им приходится общаться со множеством людей с разных концов страны. Вместе со специалистами двух служб «подежурили» и журналисты районки, понаблюдали, пообщались с покупателями и продавцами.







В тему: «На утро четверга в Глусском районе в самоизоляции находилось 33 человека, — сообщил редакции главный санитарный врач Роман Пускин, — в основном это приехавшие из России. Два раза в день, утром и вечером, мы связываемся с этими людьми, а также через день (раньше ежедневно) вместе с РОВД совершаем их объезд, проверяем, как они соблюдают порядок самоизоляции. Отмечу, что в основном все ведут себя дисциплинированно. Список тех, кто должен находиться в самоизоляции, ежедневно обновляется, в него включаются новые лица, исключаются те, у кого двухнедельный срок уже прошел. К примеру, 9 апреля самоизоляция закончилась для четырех человек».





Заметно, что к нововведениям оказались готовы не все. Точнее, готовы не совсем. Подъезжает машина — водитель и продавец без масок и перчаток. Короткий разговор с работниками санстанции, терпеливое объяснение сути новых требований — и смотришь, из сумочек, карманов, бардачков появляется всё нужное. Но это до территории рынка — на самом рынке, насколько мы смогли заметить, все продавцы были уже «при полном параде». (Стоял один мужчина без маски, но пояснил, что продает жена, и она «в экипировке», а он так, остался на минутку товар посторожить; впрочем, сам он уверен, что маска нужна больному, а не всем подряд). Правда, торговых точек где-то раза в два меньше, чем обычно. «Подскажите, это еще не все приехали или некоторые на время свернули свой бизнес?» — спрашиваю у одной из торгующих женщин и узнаю, что да, некоторые сейчас на рынок предпочитают не выходить. (То, что торговых мест с каждым разом занято всё меньше, позже подтвердила и контролер рынка Раиса Желудкович, это заметно даже по выручке от рыночного сбора — по сравнению с позапрошлой средой она уменьшилась примерно на 600 рублей.) Продавцы на самом деле в зоне риска, тем более что торгуют они в разные дни в разных городах, замечаю я. «Да, но детей надо кормить, поэтому и выходим торговать, с самых первых дней многие и лично я приняли все меры: и маски купила, ношу, и антисептиком постоянно обрабатываю», — ответила приветливая продавщица и даже поделилась советом, как усовершенствовать маску и что можно использовать в качестве фильтра.







Пользоваться рекомендациями медиков или нет в быту — личное дело каждого, масочный режим у нас не введен. Многие (примерно половина) из тех, кто заходил с утра на рынок (мы пробыли там минут сорок), предпочли всё-таки надеть маски и перчатки, но далеко не все. «У меня прямо с собой антисептик, — объясняет молодая женщина, у которой ни маски, ни перчаток, — приду домой и сразу всё обработаю». «Нет, я не боюсь, и даже антисептик с собой не ношу», — бодро отвечает покупательница средних лет. «Будет, будет обязательно к вечеру и маска», — заверяет еще одна. «Я совсем ненадолго, отпросилась на полчаса, а на работе у меня всё есть», — бросает на ходу другая. «А у нас всё есть, вот посмотрите», — двое мужчин вытаскивают из карманов пакетики с масками.

Важно! Глусский районный центр гигиены и эпидемиологии обращает внимание жителей района, что не все владельцы маршрутных такси следуют рекомендациям санитарной службы по соблюдению мер предосторожности. Специалисты центра гигиены в настоящее время не вправе запретить водителю маршрутки возить людей, даже если он категорически отказывается выполнять рекомендации и использовать маски, антисептик и дезинфицировать транспортное средство, поэтому советуют самим пассажирам обращать внимание на эти моменты и пользоваться услугами тех перевозчиков, кто заботится о здоровье и безопасности своих клиентов.

А вообще, многие в эти дни стараются вовсе воздержаться от походов на рынок. Покупателей, особенно пожилых, стало заметно меньше, рассказала продавец сухофруктов. Но самые бесстрашные, в том числе и те, кому 60—65 лет, всё равно приходят, кто за луком-севком, кто за цветами к Радунице, кто лимоны ищет (а их закупочная цена, говорят продавцы, так выросла, что брать нет смысла — золотые будут лимоны). А вот из людей возраста 70+ я лично увидела только одну бабушку, и она была в маске и перчатках.

Оксана ВАСИЛЕВСКАЯ

Фото Анны АВТУХОВОЙ