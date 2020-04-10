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Прямой эфир богослужения в 19:00 на "Беларусь 3"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В католическом календаре - Великая пятница Сегодня в календаре католического мира день печали. По Библии, в Великую пятницу Иисус Христос был осужден и распят. В этот день, как правило, проходит Крестный...

Сегодня в календаре католического мира день печали. По Библии, в Великую пятницу Иисус Христос был осужден и распят. В этот день, как правило, проходит Крестный путь (он напоминает верующим о страданиях Иисуса на дороге на Голгофу) и особая вечерняя служба.В архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии проведут богослужение в. Присоединиться к нему можно не выходя из дому. Прямую трансляцию будут вести наА впередадут сигнал из Рима. Крестный путь по дороге печали у сцен Колизея возглавит Папа Римский Франциск. С полным расписанием трансляций можно ознакомиться