|
В католическом календаре - Великая пятница
10.04.2020 18:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня в календаре католического мира день печали. По Библии, в Великую пятницу Иисус Христос был осужден и распят. В этот день, как правило, проходит Крестный путь (он напоминает верующим о страданиях Иисуса на дороге на Голгофу) и особая вечерняя служба.
Прямой эфир богослужения в 19:00 на "Беларусь 3"
В архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии проведут богослужение в 19:00. Присоединиться к нему можно не выходя из дому. Прямую трансляцию будут вести на
А в 23:20 передадут сигнал из Рима. Крестный путь по дороге печали у сцен Колизея возглавит Папа Римский Франциск. С полным расписанием трансляций можно ознакомиться
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в календаре католического мира день печали. По Библии, в Великую пятницу Иисус Христос был осужден и распят. В этот день, как правило, проходит Крестный...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)