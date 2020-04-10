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В католическом календаре - Великая пятница

10.04.2020 18:24 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в календаре католического мира  день печали. По  Библии, в Великую пятницу Иисус Христос был осужден и распят. В этот день, как правило, проходит Крестный путь (он напоминает верующим о страданиях Иисуса на дороге на Голгофу) и особая вечерняя служба.


Прямой эфир богослужения  в 19:00 на "Беларусь 3"


В архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии проведут богослужение в 19:00. Присоединиться к нему можно не выходя из дому. Прямую трансляцию будут вести на "Беларусь 3".

А в 23:20 передадут сигнал из Рима. Крестный путь по дороге печали у сцен Колизея возглавит Папа Римский Франциск. С полным расписанием трансляций можно ознакомиться на сайте Белтелерадиокомпании.

 
 
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Сегодня в календаре католического мира  день печали. По  Библии, в Великую пятницу Иисус Христос был осужден и распят. В этот день, как правило, проходит Крестный...
 
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