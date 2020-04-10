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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В это воскресенье войска ПВО отметят профессиональный праздник. Стражи неба на тренировке 12 апреля военнослужащие войск противовоздушной обороны Республики Беларусь отмечают свой профессиональный праздник. Кто они - стражи неба, и что входит в их...

12 апреля военнослужащие войск противовоздушной обороны Республики Беларусь отмечают свой профессиональный праздник. Кто они - стражи неба, и что входит в их основные задачи, узнаем у командира зенитного ракетного дивизиона Сергея.Ну что ж, сигнал получен, как говорят в армии, усиливаем охрану и оборону позиций подразделения. Бойцы несут службу круглосуточно и в любое время дня и ночи готовы защитить воздушное пространство нашей страны.К слову, целый комплект экипировки весит ни много ни мало почти 20 килограммов.Воздушное пространство специалисты контролируют на новой модернизированной технике. Большая часть оборудования разрабатывается на белорусских заводах.Сейчас мы находимся на стартовой площадке, именно здесь расположены пусковые установки, которые в случае необходимости молниеносно устремятся в небо.Воины противовоздушной обороны занимают достойное место в системе обеспечения безопасности нашего государства. Они были, есть и останутся надежным щитом воздушных рубежей нашей Родины.