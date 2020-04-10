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Помощь от профсоюзов. Для медиков Гомельщины закуплены средства защиты

10.04.2020 19:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Федерация профсоюзов Беларуси  развернула большую кампанию  по оказанию помощи медикам. К примеру, только в Гомельской области профсоюзными комитетами работников здравоохранения выделено около 50 тысяч рублей. На эти средства закуплены медицинские костюмы, маски и другие средства защиты. Их передали в медучреждения Гомеля. Первую партию в тысячу единиц доставили в центральную поликлинику.

Проработан вопрос страхования медработников

Также проработан вопрос  страхования медработников, которые находились в контакте с инфицированными и заболели сами. Чтобы получить финансовую поддержку, необходимо написать заявление и вместе с листком нетрудоспособности  передать в профсоюзный комитет своего учреждения. В зависимости от тяжести заболевания медикам выплатят от 600 рублей до 5 тысяч.

 
Теги: Гомель
 
 
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Федерация профсоюзов Беларуси  развернула большую кампанию  по оказанию помощи медикам. К примеру, только в Гомельской области профсоюзными комитетами...
 
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