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Помощь от профсоюзов. Для медиков Гомельщины закуплены средства защиты
10.04.2020 19:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTФедерация профсоюзов Беларуси развернула большую кампанию по оказанию помощи медикам. К примеру, только в Гомельской области профсоюзными комитетами работников здравоохранения выделено около 50 тысяч рублей. На эти средства закуплены медицинские костюмы, маски и другие средства защиты. Их передали в медучреждения Гомеля. Первую партию в тысячу единиц доставили в центральную поликлинику.
Проработан вопрос страхования медработниковТакже проработан вопрос страхования медработников, которые находились в контакте с инфицированными и заболели сами. Чтобы получить финансовую поддержку, необходимо написать заявление и вместе с листком нетрудоспособности передать в профсоюзный комитет своего учреждения. В зависимости от тяжести заболевания медикам выплатят от 600 рублей до 5 тысяч.
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Федерация профсоюзов Беларуси развернула большую кампанию по оказанию помощи медикам. К примеру, только в Гомельской области профсоюзными комитетами...
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