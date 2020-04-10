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Похитивший у приятеля 74 тысячи долларов иностранный студент получил 5,1 года колонии и штраф

10.04.2020 20:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Советского района Минска 9 апреля вынес приговор по делу о похищении 74 тысяч долларов у иностранного студента, сообщает пресс-служба Верховного суда.


Фото: пресс-служба СК

31 декабря 2019 года в милицию обратился 20-летний иностранный студент. Он рассказал, что его 21-летний приятель, сосед по общежитию, похитил у него более 74 тысяч долларов. Молодой человек подвез потерпевшего в банк, чтобы тот мог получить денежный перевод на покупку квартиры. На обратном пути он предложил положить деньги в бардачок машины для сохранности. А когда деньги оказались в бардачке, водитель остановился и попросил помочь перенести некоторые вещи в багажник автомобиля. Как только студент вышел из машины, его друг вместе с деньгами уехал в неизвестном направлении. Похищенные деньги парень спрятал в лесу и собирался потратить на девушек, казино и покупку нового автомобиля. Молодому человеку было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 206 («Грабеж, совершенный в особо крупном размере») УК Беларуси.

В суде выяснилось, что 31 декабря обвиняемый также завладел телефоном потерпевшего, взяв его позвонить. Стоимость телефона — 1 тысяча рублей. По данному факту было возбуждено еще одно дело — по ч. 1 ст. 209 УК («Мошенничество»).

Обвиняемого признали виновным в завладении имуществом путем злоупотребления доверием, а также в открытом похищении имущества, совершенном повторно, в особо крупном размере. Суд приговорил его к 5,1 года лишения свободы в колонии усиленного режима и штрафу 100 базовых величин (2 700 рублей).

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

 
Теги: Минск
 
 
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Обвиняемого признали виновным в завладении имуществом путем злоупотребления доверием, а также в открытом похищении имущества, совершенном повторно, в особо...
 
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