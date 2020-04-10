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Похитивший у приятеля 74 тысячи долларов иностранный студент получил 5,1 года колонии и штраф
10.04.2020 20:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Советского района Минска 9 апреля вынес приговор по делу о похищении 74 тысяч долларов у иностранного студента,
31 декабря 2019 года в милицию
В суде выяснилось, что 31 декабря обвиняемый также завладел телефоном потерпевшего, взяв его позвонить. Стоимость телефона — 1 тысяча рублей. По данному факту было возбуждено еще одно дело — по ч. 1 ст. 209 УК («Мошенничество»).
Обвиняемого признали виновным в завладении имуществом путем злоупотребления доверием, а также в открытом похищении имущества, совершенном повторно, в особо крупном размере. Суд приговорил его к 5,1 года лишения свободы в колонии усиленного режима и штрафу 100 базовых величин (2 700 рублей).
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.
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Обвиняемого признали виновным в завладении имуществом путем злоупотребления доверием, а также в открытом похищении имущества, совершенном повторно, в особо...
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