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Весенние хлопоты с голубикой - это в первую очередь обрезка



Молодую поросль тоже удаляем. Пока она только забирает соки. В общем, это очень напоминает работу парикмахера. Больших сложностей здесь нет. Надо просто обладать чувством гармонии. Есть такие ветки, которые можно даже без секатора убирать. Они легко уходят, потому что уже высохли, их время закончилось.





Вторая важная весенняя работа с голубикой - это мульчирование



Какие виды на урожай в этом году? Очень хорошие, при условии, если не будет экстремальных весенних заморозков, потому что почки уже начнут расти. Сейчас не опасно, даже мороз не опасен. А вот когда они уже начнут подниматься в рост при температуре +10 и выше, возвратные заморозки могут все испортить. В этом году пока все хорошо.



Ждать ли урожая от жимолости



Чтобы замульчировать кусты весной, крупная деревянная стружка отлично подойдет.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Весенняя обрезка голубики для высокого урожая В прошлом сезоне "Дача" вдоволь наелась голубики в хозяйстве “Доктор Шарец”. В деревню Стрелово Барановичского района заглянули мы и весной. Юрий Шарец -...

В прошлом сезоне "Дача" вдоволь наелась голубики в хозяйстве “Доктор Шарец”. В деревню Стрелово Барановичского района заглянули мы и весной.Юрий Шарец - врач-генетик, его жена Нина Андреева - художница. Сейчас они - фермеры в хозяйстве “Доктор Шарец” в деревне Стрелово Барановичского района. Юрий и Нина - приверженцы органического земледелия.Очень загущенный куст, который требует обязательной обрезки для того, чтобы для него был солнечный луч. Старые ветки убрать, чтобы они не мешали развиваться кусту. Начинаем с тех веток, которые лежат вбок. Например, ветка вроде бы и неплохая, но совсем лежит, убираем ее полностью. Сначала делаем так с большими ветками, потом переходим на маленькие. Обязательно убираем все, что за это время успело испортиться, перерасти, сгнить. Это все мешает растению развиваться в будущем.Юрий использует древесную стружку. Есть ли альтернатива? На песчаной почве понравилось использовать солому, всегда и везде нужна кора. Если есть хвойный опад в парке, елки. Вот я видел одного юношу, который все зимние елки, которые после Нового года собирают на свалке, превращал в мульчу. Молодец, нашел хороший выход из положения. Можно, конечно, еще использовать щепу - это самое дорогое и самое трудное.С жимолостью не все так просто. Дачники задаются вопросом: а будет ли вообще урожай после такой бесснежно-теплой еврозимы?Я не могу ответить на ваш вопрос. Поживем - увидим. Вопрос, который вы задали, он для всех новый. Одно могу сказать: жимолость - это ранняя культура, северная культура, очень дружная культура. У нее как только начинается теплая погода, сразу появляется рост. И для людей более средних или южных широт это трудная и, я бы сказал, почти нереальная культура, потому что возвратные заморозки могут все ваши мечты разрушить.Жимолость можно мульчировать сеном, соломой (но разрыхленной, не густой), скошенной травой, опавшими листьями и выполотыми сорняками. И солнце в это время года, и заморозки, которые появятся, не смогут повредить растению, а самое главное - чтобы она потом не запрела.Охапкой, не самой перепревшей, а более-менее свежей соломы прикрывается куст таким образом, чтобы он и дышал, и в то же время был частично защищен от палящего солнца и ветра днем, а ночью - от возможных заморозков. И тогда урожай может сохраниться.