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Мурал "Мой Минск" появился в центре столицы
10.04.2020 20:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПолная картина мурала "Мой Минск" наконец-то сложилась на одном из зданий в центре столицы. Уличный художник Александр Благий дорисовал арт-объект в подарок городу! На полотне - печать Магдебургского права, Старый город, а в центре - девочка как символ юности, красоты и непосредственности. Именно такой видит нашу столицу автор.
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Полная картина мурала "Мой Минск" наконец-то сложилась на одном из зданий в центре столицы. Уличный художник Александр Благий дорисовал арт-объект в подарок...
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