ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Корреспондент Александр Хоровец прямо в студии "Панорамы" об эмоциях внутри биобокса

10.04.2020 21:54 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки и сезонным подъемом заболеваемости по ОРВИ Глава государства поддержал предложение Минобразования и Минздрава  о продлении весенних каникул в учреждениях общего среднего образования до 18 апреля.

Корреспондент Александр Хоровец прямо в студии "Панорамы" об эмоциях внутри биобокса


Очевидно, что нагрузка в эти дни выросла не только на врачей-инфекционистов, пульмонологов, но и на фельдшеров скорой помощи. То и дело в социальных сетях появляются фото и видео, как бригада медиков с биобоксом приезжает и забирает пациентов. Так что из себя представляет это медоборудование, насколько сложно в нем транспортировать больных, а еще при необходимости оказывать помощь? 

Наш корреспондент Александр Хоровец прямо в студии "Панорамы" на себе прочувствовал все эмоции, оказавшись внутри такой капсулы (видео). 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки и сезонным подъемом заболеваемости по ОРВИ Глава государства поддержал предложение Минобразования и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Весенняя обрезка голубики для высокого урожая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика