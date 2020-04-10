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Корреспондент Александр Хоровец прямо в студии "Панорамы" об эмоциях внутри биобокса
10.04.2020 21:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС учетом складывающейся эпидемиологической обстановки и сезонным подъемом заболеваемости по ОРВИ Глава государства поддержал предложение Минобразования и Минздрава
Очевидно, что нагрузка в эти дни выросла не только на врачей-инфекционистов, пульмонологов, но и на фельдшеров скорой помощи. То и дело в социальных сетях появляются фото и видео, как бригада медиков с биобоксом приезжает и забирает пациентов. Так что из себя представляет это медоборудование, насколько сложно в нем транспортировать больных, а еще при необходимости оказывать помощь?
Наш корреспондент Александр Хоровец прямо в студии
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С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки и сезонным подъемом заболеваемости по ОРВИ Глава государства поддержал предложение Минобразования и...
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