Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Индивидуальные средства защиты - очередная серия проекта "На контроле Президента" Сотни раз в день, если не тысячи, к антисептикам прибегают и медики. Надеваешь перчатки - обработай руки, надел - еще раз. Открываешь маску или респиратор. В полной...

Сотни раз в день, если не тысячи, к антисептикам прибегают и медики. Надеваешь перчатки - обработай руки, надел - еще раз. Открываешь маску или респиратор. В полной экипировке идешь на прием или заканчиваешь его. Снова и снова. Дезинфекторы, как и те самые перчатки или маска, медицинский противочумный костюм – это все меры безопасности медиков, а значит и наши с вами. Как выполняется поручение Президента по оснащению ими аптек и больниц?Журналисты АТН готовят к эфиру очередную серию