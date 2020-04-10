|
Индивидуальные средства защиты - очередная серия проекта "На контроле Президента"
10.04.2020 21:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСотни раз в день, если не тысячи, к антисептикам прибегают и медики. Надеваешь перчатки - обработай руки, надел - еще раз. Открываешь маску или респиратор. В полной экипировке идешь на прием или заканчиваешь его. Снова и снова. Дезинфекторы, как и те самые перчатки или маска, медицинский противочумный костюм – это все меры безопасности медиков, а значит и наши с вами. Как выполняется поручение Президента по оснащению ими аптек и больниц?
Журналисты АТН готовят к эфиру очередную серию
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотни раз в день, если не тысячи, к антисептикам прибегают и медики. Надеваешь перчатки - обработай руки, надел - еще раз. Открываешь маску или респиратор. В полной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)