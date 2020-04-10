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В поддержку врачам в интернете проходят онлайн-марафоны. Публикации набирают тысячи комментариев

10.04.2020 22:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Каждый из нас в эти дни, наверняка, испытывает желание использовать любую возможность, чтобы противостоять распространению инфекции, позаботиться о себе и своих близких и тем самым снизить и без того серьезную нагрузку на врачей. Онлайн-марафон в этом случае как возможность пусть виртуально, но выказать свою позицию и получить обратную связь. #БеларусьБЕЗCOVID, #разам_ад_заразы, #СпасибоМедикам - эти хештеги объединили тысячи пользователей социальных сетей. Люди неравнодушные не просто публикуют фото и видеообращения в знак благодарности, но всеми возможными способами пытаются помочь: собирают средства, обеспечивают защитными комбинезонами и масками. 
Медики в ответ не скупятся на бесценные рекомендации, как лучше позаботиться о собственном здоровье. Александр Лучонок сделал онлайн-мониторинг. 

Подобные видеоролики все чаще появляются на просторах интернета. 

Тысячи неравнодушных оказывают как общественную, так и личную поддержку

На одной передовой, но в то же время далеко друг от друга. Этот пост Наталья Саевич посвятила своему личному герою. Под материнскими словами главврача 3-й больницы явно читается волнение за сына, но в то же время красноречивое понимание: сейчас это бесценный труд. 
И действительно гордость переполняет не только родственников и близких тех, кто, жертвуя личным временем и собственным здоровьем, держит оборону в борьбе с инфекцией. Публикации, посвященные медикам, набирают десятки, сотни и тысячи комментариев. Люди активно подписываются на страницы, делятся со знакомыми. Об этом нужно говорить - позиция большинства белорусов. 

"Всему движению медиков, проделанного со мной, ставлю 10! Все спокойно, цивильно, вежливо и со всеми объяснениями. А главное, стерильно!".

Запросы по хештегам #БеларусьБЕЗCOVID, #разам_ад_заразы, #СпасибоМедикам - одни из самых просматриваемых в Сети. Дети хотят быть похожими на героев нашего времени - примеряют маски и передают эстафету здоровья ровесникам, взрослые активно записывают видеообращения, делают фотоснимки и зачастую не скрывают от подписчиков самых откровенных эмоций. 

В поддержку белорусским врачам в интернете проходят онлайн-марафоны - благотворительные концерты с живым звуком

В поддержку белорусским врачам в интернете предлагают бесплатное жилье на время пандемии, помощь в обеспечении необходимой амуницией, антисептиками. Проходят онлайн-марафоны - благотворительные концерты с живым звуком. 
К марафону поддержки присоединился Белорусский союз женщин, Федерация профсоюзов. Волонтеры-программисты создали даже сайт bycovid19.com. Благодаря инициативе уже удалось обеспечить некоторые медучреждения страны техникой. Медикам бесплатно доставляют еду, пусть немного, но делают их счастливее. И, конечно, работает обратная связь. 

Они в прямом смысле слова живут в больницах, ставят во главу угла  здоровье пациентов 

"Я хотела бы поблагодарить людей, которые не остались равнодушными и захотели помочь медработникам. Правда, на глаза наворачиваются слезы, когда видишь такую отдачу от абсолютно чужих людей".

Действительно, в эти дни многие медики работают на износ, гораздо дольше 40 часов в неделю. И это еще одно подтверждение - в медицину идут не за деньгами. По всей стране задействованы около 25 тысяч человек, которые борются с COVID-19. Они в прямом смысле слова живут в больницах, ставят во главу угла  здоровье пациентов и даже не ждут, что героев нашего времени  в защитных комбинезонах и масках будут знать в лицо. 

 
 
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Каждый из нас в эти дни, наверняка, испытывает желание использовать любую возможность, чтобы противостоять распространению инфекции, позаботиться о себе и своих...
 
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