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Онлайн-покупки для пенсионеров

Сегодня в Брестской области проживают больше 370 тысяч пенсионеров

В Гродненском районе изменили работу автолавок: теперь они как такси подъезжают прямо к дому

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Молодежь помогает пожилым оформить покупки через интернет не выходя из дома Купить товары онлайн теперь могут пенсионеры в Барановичах. Молодежь помогает пожилым оформить покупки через интернет не выходя из дома. Все, что нужно - позвонить...

Купить товары онлайн теперь могут пенсионеры в Барановичах. Молодежь помогает пожилым оформить покупки через интернет не выходя из дома. Все, что нужно - позвонить на горячую линию. В Гродненском районе изменили работу автолавок: теперь они подъезжают прямо к дому. Наши корреспонденты расскажут, как помогают тем, кто находится во временной изоляции.РассказываетКупить онлайн без интернета: в Барановичском районе придумали, как помочь пожилым, которые далеки от современных технологий. Принцип простой: заявки принимают по телефону. Для пенсионеров молодежь организовала свою горячую линию.Покупать не выходя из дома также можно через социальные службы. Такие горячие линии сегодня работают в каждом регионе. Все соцработники и волонтеры прошли обязательный инструктаж. А товары передают бесконтактным способом.Из них 22 тысячи одинокие. Именно им и стремятся помочь в первую очередь.К пожилым клиентам брестские почтальоны приходят в одноразовых перчатках и маске. А на пороге обязательно обрабатывают руки антисептиком. Пенсионерке Лидии Шарко 77 лет. Говорит, панике не поддается, но меры безопасности лишними не будут. И хоть теплая погода искушает на прогулку, решила временно посидеть дома. А самые необходимые продукты заказывает на почте.Купить продукты, выписать газету, отправить посылку или получить пенсию - все это пожилые люди могут сделать не выходя из дома. Услуга бесплатная.Пенсионерка Мария Рынкевич несколько лет не выходит дальше своего двора: здоровье уже не то. Дети из города навещают нечасто, но один на один со своими проблемами женщина не остается. Кроме продуктов, в автолавке теперь можно купить и медикаменты. Товары не только довезут, но и помогут донести.У продавца Галины Аверушко таких пожилых подопечных несколько десятков. Предварительные заказы принимает по телефону, привозит в точно оговоренное время. А при общении с покупателями соблюдает все меры безопасности.Дефицита антисептиков и марлевых повязок нет: их помогли закупить профсоюзы. Они же наладили тесный контакт с социальными службами.Чтобы помочь пожилым и одиноким, необязательно быть волонтером или социальным работником. Сделать доброе дело может любой желающий.