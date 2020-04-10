ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Молодежь помогает пожилым оформить покупки через интернет не выходя из дома

10.04.2020 22:22 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Купить товары онлайн теперь могут пенсионеры в Барановичах. Молодежь помогает пожилым оформить покупки через интернет не выходя из дома. Все, что нужно - позвонить на горячую линию. В Гродненском районе изменили работу автолавок: теперь они подъезжают прямо к дому. Наши корреспонденты расскажут, как помогают тем, кто находится во временной изоляции.

Рассказывает Мария Тройнич. 

Онлайн-покупки для пенсионеров 

Купить онлайн без интернета: в Барановичском районе придумали, как помочь пожилым, которые далеки от современных технологий. Принцип простой: заявки принимают по телефону. Для пенсионеров молодежь организовала свою горячую линию. 

Ольга Карпович, первый секретарь Барановичского районного комитета БРСМ: "Позвонив на горячую линию, можно узнать номера телефонов медицинских учреждений, социальных служб, зонального центра гигиены и эпидемиологии. А в учреждениях образования Барановичского района волонтеры проводят информационно-разъяснительную работу с учениками младших классов".

Покупать не выходя из дома также можно через социальные службы. Такие горячие линии сегодня работают в каждом регионе. Все соцработники и волонтеры прошли обязательный инструктаж. А товары передают бесконтактным способом.

Сегодня в Брестской области проживают больше 370 тысяч пенсионеров


Из них 22 тысячи  одинокие. Именно им и стремятся помочь в первую очередь.К пожилым клиентам брестские почтальоны приходят в одноразовых перчатках и маске. А на пороге обязательно  обрабатывают руки антисептиком. Пенсионерке Лидии Шарко 77 лет. Говорит, панике не поддается, но меры безопасности лишними не будут. И хоть теплая погода искушает на прогулку, решила временно посидеть дома. А самые необходимые продукты заказывает на почте.
Купить продукты, выписать газету, отправить посылку или получить пенсию -  все это пожилые люди могут сделать не выходя из дома. Услуга  бесплатная. 

В Гродненском районе изменили работу автолавок: теперь они как такси  подъезжают прямо к дому

Пенсионерка Мария Рынкевич несколько лет не выходит дальше своего двора: здоровье уже не то. Дети из города навещают нечасто, но один на один со своими проблемами женщина не остается. Кроме продуктов, в автолавке теперь можно купить и медикаменты. Товары не только довезут,  но и помогут донести. 
У продавца Галины Аверушко таких пожилых подопечных несколько десятков. Предварительные заказы принимает по телефону, привозит в точно оговоренное время. А при общении с покупателями соблюдает все меры безопасности. 
Дефицита антисептиков и марлевых повязок нет: их помогли закупить профсоюзы. Они же наладили тесный контакт с социальными службами. 

Анатолий Пукач, зампредседателя Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников торговли, потребкооперации и предпринимательства:

"Профсоюз всегда уделял внимание обслуживанию населения, особенно в теперешнее время усилили эту работу вместе с нанимателями. Доезжаем до каждого человека, особенно пожилого возраста. Они заказывают именно медикаменты и товары первой необходимости".

Чтобы помочь пожилым и одиноким,  необязательно быть волонтером или социальным работником. Сделать доброе дело может любой желающий. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Купить товары онлайн теперь могут пенсионеры в Барановичах. Молодежь помогает пожилым оформить покупки через интернет не выходя из дома. Все, что нужно - позвонить...
 
Новости дня
Новости общества
 
История, живущая рядом, в проекте "Беларусь помнит"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика