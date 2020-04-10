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История, живущая рядом, в проекте "Беларусь помнит"

10.04.2020 22:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В канун празднования юбилея Победы Агентство теленовостей продолжает работу над проектом "Беларусь помнит". 
На этот раз съемочная группа отправилась к дому, где живет участник Великой Отечественной войны. Об этом говорит настенная табличка - символ памяти, заботы и внимания со стороны подрастающих поколений. С каждым годом ветеранов становится все меньше. Стоит ли говорить, сколь важно для них внимание тех, для кого они добывали Победу. 
Итак, история, живущая рядом,  в проекте  "Беларусь помнит".

 
Теги: Новости
 
 
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В канун празднования юбилея Победы Агентство теленовостей продолжает работу над проектом "Беларусь помнит".  На этот раз съемочная группа отправилась к дому, где...
 
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