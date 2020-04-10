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Прямая трансляция Крестного пути из Ватикана - в 23:20 на "Беларусь 3"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В католическом календаре - день скорби. Мессу провели в костеле Пресвятой Девы Марии В это воскресенье католический мир отметит один из главных праздников христианского календаря - Пасху. Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки Минздрав...

Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки Минздрав рекомендует проводить богослужения на улице. Прихожан также просят отнестись с пониманием. Особенно тем, у кого есть хронические заболевания, признаки инфекции, следует воздержаться от посещения храма и присоединяться к молитвам, не выходя из дома.Прямые трансляции богослужений - и католических, и православных - обеспечит. Так, менее часа назад завершилась предпасхальная служба в честь Страстей Господних. В календаре католического мира сегодня день скорби. По Библии, именно в Великую - или Страстную - пятницу был осужден и распят Иисус Христос. Мессу провели в минском архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии. Эфир в режиме реального времени - наВ 23:20 на третьей кнопке прямой сигнал передадут из Ватикана. И впервые за 55 лет крестный ход во главе с Папой Римским Франциском пройдет без прихожан. Изменили и место проведения: теперь это не стены римского Колизея, а площадь перед собором Святого Петра.