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В католическом календаре - день скорби. Мессу провели в костеле Пресвятой Девы Марии

10.04.2020 22:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В это воскресенье католический мир отметит один из главных праздников христианского календаря - Пасху.
Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки Минздрав рекомендует проводить богослужения на улице. Прихожан также просят отнестись с пониманием. Особенно тем, у кого есть хронические заболевания, признаки инфекции, следует воздержаться от посещения храма и присоединяться к молитвам, не выходя из дома.
Прямые трансляции богослужений - и католических, и православных - обеспечит Белтелерадиокомпания. Так, менее часа назад завершилась предпасхальная служба в честь Страстей Господних. В календаре католического мира сегодня день скорби. По Библии, именно в Великую - или Страстную - пятницу был осужден и распят Иисус Христос. Мессу провели в минском архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии. Эфир в режиме реального времени - на "Беларусь 3". 

Прямая трансляция Крестного пути из Ватикана - в 23:20 на "Беларусь 3"

В 23:20 на третьей кнопке прямой сигнал передадут из Ватикана. И впервые за 55 лет крестный ход во главе с Папой Римским Франциском пройдет без прихожан. Изменили и место проведения: теперь это не стены римского Колизея, а площадь перед собором Святого Петра.

 
 
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В это воскресенье католический мир отметит один из главных праздников христианского календаря - Пасху. Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки Минздрав...
 
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