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В католическом календаре - день скорби. Мессу провели в костеле Пресвятой Девы Марии
10.04.2020 22:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки Минздрав рекомендует проводить богослужения на улице. Прихожан также просят отнестись с пониманием. Особенно тем, у кого есть хронические заболевания, признаки инфекции, следует воздержаться от посещения храма и присоединяться к молитвам, не выходя из дома.
Прямые трансляции богослужений - и католических, и православных - обеспечит
Прямая трансляция Крестного пути из Ватикана - в 23:20 на "Беларусь 3"В 23:20 на третьей кнопке прямой сигнал передадут из Ватикана. И впервые за 55 лет крестный ход во главе с Папой Римским Франциском пройдет без прихожан. Изменили и место проведения: теперь это не стены римского Колизея, а площадь перед собором Святого Петра.
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