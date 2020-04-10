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Психологи предупреждают: карантин и социальная изоляция могут привести к депрессии
10.04.2020 22:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРяд медиков оспаривает и действенность жестких ограничительных мер. Психологи предупреждают: карантин и социальная изоляция могут привести к депрессии, алкоголизму и тревожным расстройствам. Сомневаются в их полной эффективности и инфекционисты.
Ряд медиков оспаривает действенность жестких ограничительных мерАтанас Мангаров, вирусолог, заведующий детским отделением инфекционной больницы в Софии (Болгария): "Любое инфекционное заболевание, вызывающее эпидемию, должно изолировать тех, кто болен и подвержен риску. Но изоляция всего общества является новым изобретением, которое с точки зрения эпидемиологии не является жизнеспособным".
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Ряд медиков оспаривает и действенность жестких ограничительных мер. Психологи предупреждают: карантин и социальная изоляция могут привести к депрессии,...
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