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Брестский научно-технологический парк начал печатать комплектующие для защитных экранов
10.04.2020 16:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБрестский научно-технологический парк присоединился к инициативе помощи медицинскому персоналу в обеспечении средствами индивидуальной защиты. Здесь начали печатать комплектующие для защитных экранов.
От больниц поступило уже более 20 заказов. Для печати используют 3D-принтеры. На самом продвинутом можно делать несколько штук одновременно. Прибор настроен на непрерывную 29-часовую печать.
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Брестский научно-технологический парк присоединился к инициативе помощи медицинскому персоналу в обеспечении средствами индивидуальной защиты. Здесь начали...
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