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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Брестский научно-технологический парк начал печатать комплектующие для защитных экранов Брестский научно-технологический парк присоединился к инициативе помощи медицинскому персоналу в обеспечении средствами индивидуальной защиты. Здесь начали...

Брестский научно-технологический парк присоединился к инициативе помощи медицинскому персоналу в обеспечении средствами индивидуальной защиты. Здесь начали печатать комплектующие для защитных экранов.От больниц поступило уже более 20 заказов. Для печати используют 3D-принтеры. На самом продвинутом можно делать несколько штук одновременно. Прибор настроен на непрерывную 29-часовую печать.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите