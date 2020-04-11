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15 апреля председатель Борисовского районного Совета депутатов Петр Викторович НАВИЦКИЙ будет проводить «прямую телефонную линию» с гражданами Борисовского района.
11.04.2020 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
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15 апреля председатель Борисовского районного Совета депутатов Петр Викторович НАВИЦКИЙ будет проводить «прямую телефонную линию» с гражданами Борисовского района.
С вопросами можно обращаться с 10.00 до 11.30 по телефону 76-22-52.
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