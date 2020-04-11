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Витебская епархия разъяснила, как вести себя верующим на Вербное воскресение

11.04.2020 07:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Витебская епархия призывает верующих держать дистанцию друг от друга на праздновании Вербного воскресения. Освящение веток вербы, как и раньше, будет проходить на улице. О том, что происходит в приходах в условиях пандемии, «Витьбичам» рассказал представитель епархии.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— 12 апреля, на Вербное воскресение, убедительно просим держать дистанцию друг от друга, не создавать массового собрания у храма. Священники будут постоянно и часто выходить для освящения веток вербы, — сообщил секретарь Витебской епархии протоиерей Владимир Резанович.

Православные храмы в регионе открыты и службы идут, но в каждом из них соблюдают меры санитарной безопасности.

— На причастии используют одноразовые салфетки для обтирания губ, одноразовые стаканчики для запивки, антидор (часть просфоры — богослужебного хлеба) подают только в перчатках. Возле аналоев (церковных столов) — платочки и дезинфицирующие средства. Церковные работники протирают иконы, к которым прикладываются верующие, но прихожане могут это сделать и сами. Однако мы неустанно повторяем: на период эпидемии возможно воздержаться от целования святынь. Преклоните пред иконой свое сердце, колени своей души, — говорит Владимир Резанович.

Священники следят за тем, чтобы верующие не пренебрегали рекомендациями врачей:

— Нужно соблюдать дистанцию, надевать маски в храмах. И не оскорбляться, если сделано на этот счет замечание. Не следует посещать службы, если чувствуете, что не здоровы. В это сложное время, дорогие верующие, можете приходить в те храмы, где технические условия позволяют транслировать богослужение на улицу, и молиться перед храмом.

 
 
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Освящение веток вербы, как и раньше, будет проходить на улице.
 
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