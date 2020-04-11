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Как сварить яйца, которые будут чиститься идеально

11.04.2020 10:28 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Светлый праздник Пасхи перфекционистам, как правило, омрачает чистка вареных яиц. Скорлупа не желает покидать свое законное место и в знак протеста отгрызает неровные дыры на белке… Бррр. Сегодня попробуем сварить яйца, которые будут чиститься идеально! 

На четырех экземплярах испробуем 4 народных средства:

1. Нагревание до комнатной температуры. 
2. Приготовление яйца на пару. 
3. Старая добрая соль. 
4. Хирургический прокол скорлупы.

 
 
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Светлый праздник Пасхи перфекционистам, как правило, омрачает чистка вареных яиц. Скорлупа не желает покидать свое законное место и в знак протеста отгрызает...
 
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