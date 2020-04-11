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Как сварить яйца, которые будут чиститься идеально
11.04.2020 10:28 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСветлый праздник Пасхи перфекционистам, как правило, омрачает чистка вареных яиц. Скорлупа не желает покидать свое законное место и в знак протеста отгрызает неровные дыры на белке… Бррр. Сегодня попробуем сварить яйца, которые будут чиститься идеально!
На четырех экземплярах испробуем 4 народных средства:
1. Нагревание до комнатной температуры.
2. Приготовление яйца на пару.
3. Старая добрая соль.
4. Хирургический прокол скорлупы.
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Светлый праздник Пасхи перфекционистам, как правило, омрачает чистка вареных яиц. Скорлупа не желает покидать свое законное место и в знак протеста отгрызает...
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