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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как сварить яйца, которые будут чиститься идеально Светлый праздник Пасхи перфекционистам, как правило, омрачает чистка вареных яиц. Скорлупа не желает покидать свое законное место и в знак протеста отгрызает...

Светлый праздник Пасхи перфекционистам, как правило, омрачает чистка вареных яиц. Скорлупа не желает покидать свое законное место и в знак протеста отгрызает неровные дыры на белке… Бррр. Сегодня попробуем сварить яйца, которые будут чиститься идеально!На четырех экземплярах испробуем 4 народных средства:1. Нагревание до комнатной температуры.2. Приготовление яйца на пару.3. Старая добрая соль.4. Хирургический прокол скорлупы.