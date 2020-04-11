В проект на капремонт жилого дома можно включить строительство парковки во дворе

Источник материала: Полесская правда



Могут ли собственники и наниматели квартир повлиять на содержание проектной документации на капитальный ремонт своего дома, рассказал директор предприятия «Институт «Белжилпроект» Денис Жеймо.

Порядок проведения капремонта определен постановлением Совета Министров № 324. По тем позициям, которые реализуются в соответствии с этим документом для обеспечения безопасной эксплуатации жилфонда, решение принимают только специалисты ЖКХ района как заказчика и проектной организации.

– Сложно представить, чтобы, к примеру, решение о том, как модернизировать теплоузел и стоит ли это вообще делать, обсуждалось с жителями. Это компетенция специалистов, – обращает внимание Д.Жеймо. – Вместе с тем жильцы имеют право участвовать в процессе капитального ремонта на всех стадиях. Каким образом? Как только жилой дом поставлен в график капремонта, то есть за 10-12 месяцев до начала строительно-монтажных работ, ЖКХ района должно провести первое собрание, озвучить перечень основных мероприятий и выслушать пожелания, что дополнительно включить в задание на проектирование (собрания с жителями временно не проводятся в связи с эпидемиологической ситуацией. – Прим. авт.).

Руководитель предприятия привел пример, когда собственники одного из домов внесли предложение сделать в едином архитектурном стиле остекление балконов квартир за их средства. Были случаи, когда в проект на капремонт включались текущий ремонт подъезда, возведение крытой велопарковки во дворе, а сами строительные работы уже оплачивали жители. На таких собраниях представители заказчика также предлагают выполнить тепловую модернизацию с долевым участием собственников согласно Указу № 327 Главы государства.

– Предварительное взаимодействие с жителями позволяет снять многие вопросы, нарекания уже в процессе производства работ на объекте. Целесообразно создать инициативную группу, которая представляла бы интересы жильцов и находилась на связи с ЖКХ района, проектной организацией, подрядчиком, – отмечает Д.Жеймо.