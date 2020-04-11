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Сегодня белорусы к представителям власти смогут обратиться на прямые телефонные линии
11.04.2020 12:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит первый заместитель председателя Сергей Левкович, в столичной мэрии - первый заместитель председателя Федор Римашевский.
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На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит первый заместитель...
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