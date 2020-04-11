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Комитет госконтроля и МАРТ фиксируют резкое повышение цен на лимоны, имбирь и чеснок

11.04.2020 12:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Это так называемые природные иммуномодуляторы. За последние несколько недель стоимость этих импортных продуктов поднялась во всех торговых сетях страны, а также на рынках. Антирекорд в списке дефицитных продуктов установил свежий имбирь. Зафиксировано увеличение стоимости до 500 %. Представители торговых сетей объясняют такой рост повышением закупочной цены, ведь спрос на лимон и имбирь высокий во всем мире. Мониторинг цен в белорусских магазинах начал Комитет госконтроля.


"Лимонно-имбирное" расследование в "Главном эфире"


Корреспонденты АТН  совместно с народными блогерами из разных белорусских городов провели свое "лимонно-имбирное" расследование. Почему цены на некоторые продукты растут как на дрожжах? Все подробности мы расскажем в это воскресенье  в "Главном эфире".
 
 
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Это так называемые природные иммуномодуляторы. За последние несколько недель стоимость этих импортных продуктов поднялась во всех торговых сетях страны, а также...
 
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