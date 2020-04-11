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"Лимонно-имбирное" расследование в "Главном эфире"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Комитет госконтроля и МАРТ фиксируют резкое повышение цен на лимоны, имбирь и чеснок Это так называемые природные иммуномодуляторы. За последние несколько недель стоимость этих импортных продуктов поднялась во всех торговых сетях страны, а также...

Это так называемые природные иммуномодуляторы. За последние несколько недель стоимость этих импортных продуктов поднялась во всех торговых сетях страны, а также на рынках. Антирекорд в списке дефицитных продуктов установил свежий имбирь. Зафиксировано увеличение стоимости до 500 %. Представители торговых сетей объясняют такой рост повышением закупочной цены, ведь спрос на лимон и имбирь высокий во всем мире. Мониторинг цен в белорусских магазинах начал Комитет госконтроля.Корреспонденты АТН совместно с народными блогерами из разных белорусских городов провели свое "лимонно-имбирное" расследование. Почему цены на некоторые продукты растут как на дрожжах? Все подробности мы расскажем в это воскресенье в