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Комитет госконтроля и МАРТ фиксируют резкое повышение цен на лимоны, имбирь и чеснок
11.04.2020 12:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто так называемые природные иммуномодуляторы. За последние несколько недель стоимость этих импортных продуктов поднялась во всех торговых сетях страны, а также на рынках. Антирекорд в списке дефицитных продуктов установил свежий имбирь. Зафиксировано увеличение стоимости до 500 %. Представители торговых сетей объясняют такой рост повышением закупочной цены, ведь спрос на лимон и имбирь высокий во всем мире. Мониторинг цен в белорусских магазинах начал Комитет госконтроля.
"Лимонно-имбирное" расследование в "Главном эфире"
Корреспонденты АТН совместно с народными блогерами из разных белорусских городов провели свое "лимонно-имбирное" расследование. Почему цены на некоторые продукты растут как на дрожжах? Все подробности мы расскажем в это воскресенье в
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Это так называемые природные иммуномодуляторы. За последние несколько недель стоимость этих импортных продуктов поднялась во всех торговых сетях страны, а также...
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