﻿ Пасхальная месса в прямом эфире на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" в 21:45. 21.by
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Пасхальная месса в прямом эфире на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" в 21:45

11.04.2020 12:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Католики готовятся встретить главный христианский праздник - Воскресение Христово. В канун Пасхи костелы проведут праздничные службы, сохранив ее каноны. Но в этом году Минздрав рекомендует верующим присоединиться к главной ночной мессе дистанционно, в режиме онлайн.  Кульминационное праздничное богослужение на Пасху пройдет в архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии в Минске. Его покажут в прямом эфире на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" сразу после "Панорамы".

Завтра Белтелерадиокомпания будет транслировать и пасхальное послание и благословение "Граду и миру" от Папы Римского Франциска. Воскресные кадры из Ватикана  также в прямом эфире в 16:20 на "Беларусь 3".

 
Теги: Минск
 
 
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Католики готовятся встретить главный христианский праздник - Воскресение Христово. В канун Пасхи костелы проведут праздничные службы, сохранив ее каноны. Но в...
 
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