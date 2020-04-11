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Пасхальная месса в прямом эфире на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" в 21:45
11.04.2020 12:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКатолики готовятся встретить главный христианский праздник - Воскресение Христово. В канун Пасхи костелы проведут праздничные службы, сохранив ее каноны. Но в этом году Минздрав рекомендует верующим присоединиться к главной ночной мессе дистанционно, в режиме онлайн. Кульминационное праздничное богослужение на Пасху пройдет в архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии в Минске. Его покажут в прямом эфире на телеканалах
Завтра Белтелерадиокомпания будет транслировать и пасхальное послание и благословение "Граду и миру" от Папы Римского Франциска. Воскресные кадры из Ватикана также в прямом эфире в 16:20 на
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Католики готовятся встретить главный христианский праздник - Воскресение Христово. В канун Пасхи костелы проведут праздничные службы, сохранив ее каноны. Но в...
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