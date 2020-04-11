|
Пенсионерам рекомендуется меньше контактировать с другими людьми
11.04.2020 12:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ помощь территориальные центры соцобслуживания населения принимают заявки от пожилых и инвалидов на покупку и доставку продуктов питания и лекарств на дом. Также звонки примут в Министерстве труда и соцзащиты и в региональных отделах, которые курируют данные вопросы по всем областям и городу Минску. Звонки принимаются с 9:00 до 18:00 в рабочие дни.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В помощь территориальные центры соцобслуживания населения принимают заявки от пожилых и инвалидов на покупку и доставку продуктов питания и лекарств на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)