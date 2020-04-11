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Студентов призывают соблюдать меры безопасности

11.04.2020 12:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Накануне стало известно о продлении весенних каникул в учреждениях общего среднего образования до 18 апреля. Решение о переходе на дистанционное обучение вузы принимают самостоятельно. Некоторые из них уже проводят часть занятий онлайн, а в преддверии выходных и предстоящих праздников призывают студентов максимально сократить свое передвижение.

Андрей Король, ректор БГУ: "Я обращаюсь к каждому из почти 40000 семьи БГУ с личной просьбой в преддверии выходных и предстоящих праздников максимально сократить перемещение, обеспечить социальное дистанцирование и не выезжать за пределы Минска. Это достаточно простое действие существенно повысит уровень безопасности для вас, ваших родных и близких. В то же время данная мера поможет нашим врачам и медицинским работникам удерживать ситуацию под контролем". 

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне стало известно о продлении весенних каникул в учреждениях общего среднего образования до 18 апреля. Решение о переходе на дистанционное обучение вузы...
 
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