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Студентов призывают соблюдать меры безопасности
11.04.2020 12:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНакануне стало известно
Андрей Король, ректор БГУ: "Я обращаюсь к каждому из почти 40000 семьи БГУ с личной просьбой в преддверии выходных и предстоящих праздников максимально сократить перемещение, обеспечить социальное дистанцирование и не выезжать за пределы Минска. Это достаточно простое действие существенно повысит уровень безопасности для вас, ваших родных и близких. В то же время данная мера поможет нашим врачам и медицинским работникам удерживать ситуацию под контролем".
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