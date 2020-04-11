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Задумывались ли Вы о том, кто обеспечивает безопасность и надежность Ваших перелетов? На правом берегу Припяти, на окраине г. Мозыря находится 1052 отдельный радиотехнический батальон. Военнослужащие этого прославленного батальона ежедневно выполняют задачи боевого дежурства по защите воздушных рубежей Республики Беларусь. У этих солдат нет выходных, они беспрерывно из года в год несут свое дежурство. Под звуки государственного гимна, на ритуальной площадке командного пункта, ежедневно отдается приказ об охране государственной границы в воздушном пространстве, в боевом дежурстве задействовано более 15 военнослужащих и более 10 видов техники , которые неустанно следят в течении целых суток, за воздушной обстановкой в зоне своей ответственности, сопровождая и отображая визуально более 160 воздушных судов в сутки. Одними из тех, кто ежедневно защищает воздушные рубежи Республики Беларусь является славный сын Борисовской земли: ефрейтор Якуш Илья Александрович. Он был призван 27 ноября 2018 года ВК Борисовского и Курпского районов. После окончания курса молодого бойца, он был назначен на боевую должность: старший оператор ПРВ-13 (Подвижного радиовысотомера) 1 радиолокационного узла, а в дальнейшем показав не малое упорство и старания освоил и другие специальности. Его прямым начальником является старший лейтенант Кухарчук А.А., грамотный и опытный командир и начальник, отлично знающий свое дело при подготовке специалистов высокого уровня.

За время прохождения срочной военной службы ефрейтор Якуш освоил 2 воинские специальности: старший оператор ПРВ-13 и дизелист-электрик.

Данный военнослужащий до призыва проживал в городе Борисове, где в 2014 году закончил СШ№8. В том же году поступил в филиал БНТУ Борисовский Государственный политехнический колледж, после успешного окончания учебы в 2018 году получил диплом по специальности техник-теплотехник. В дальнейшем был направлен в качестве молодого специалиста на ОАО “БелАЗ”, где показал себя высококвалифицированным специалистом и надежной опорой коллектива.

Проходя, становление как самостоятельная личность во взрослой жизни, был призван в Вооруженные Силы Республики Беларусь, где попал в военный коллектив.

О самой службе ефрейтор Якуш отмечает: «Я очень рад, что попал именно в эту воинскую часть. Здесь я нашел большое количество верных товарищей, что может быть лучше? Когда Я с друзьями, для нас нет невыполнимой задачи, а время летит с такой скоростью, что не замечаешь недели, не то, что дни. Однако бывают и такие ситуации, в которых требуется совет опытного человека, скажем так «повидавшего жизнь». В таких случаях я могу позвонить родителям, связаться с ними я могу ежедневно, однако можно спросить совет и у командиров которое всегда тебя выслушают и поймут и помогут принять правильное решение.Что я думаю касательно военной службы в Вооруженных Силах? Я думаю, и точнее знаю, что каждый мужчина должен побывать в армии, ведь это огромная школа жизни. После службы хочу создать семью, родить детей, утроится на хорошую работу. Всем тем, у кого возникают сомнения по поводу службы, советую – не бояться. Армия мужчину закаляет, делает его сильнее и крепче духом, дает возможность реализовать свой потенциал. Смотрю на призванных со мной ребят, которые на порядок младше меня, и вижу, как они становятся взрослее и более ответственными, мужественными, службой я очень доволен. Ах да забыл ответить на главный вопрос «Кормят тут отлично».

Командование батальона отмечает, что благодаря таким профессиональным качествам, как ответственность, дисциплинированность, организованность, исполнительность, патриотизм, ефрейтор Якуш является одними из лучших военнослужащих части, его фото помещено на доску почета.

Командует батальоном майор Сайчук Павел Федорович.

Войсковая часть 48694 г. Мозырь 1052 отдельный радиотехнический батальон

Место нахождения батальона: г.Мозырь ул. Островского 170