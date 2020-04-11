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2031 человек с коронавирусом находится в стационарах Беларуси

11.04.2020 12:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси на стационарном лечении  с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится 2031 человек. В основном заболевание протекает в легкой или средней форме. 52 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Выздоровело 172 человека. За весь период эпидемии зафиксировано  23 смерти пациентов  с хроническими заболеваниями.
 
 
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В Беларуси на стационарном лечении  с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится 2031 человек. В основном заболевание протекает в легкой или средней форме. 52 пациента...
 
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