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11.04.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)


Сердечно поздравляем всех католиков Дубровенщины с праздником Воскресения Христова!

Это великое таинство воплощает в себе самые сокровенные мечты, знаменует торжество жизни и добра, служит неисчерпаемым источником духовной стойкости. Искренне желаем всем верующим светлой пасхальной радости, здоровья, любви и мира! Пусть этот праздник принесет счастье и благополучие в ваши дома!

 

Анатолий ЛУКАШОВ,
председатель Дубровенского районного исполнительного комитета.
Елена ТИХОНОВА, председатель
Дубровенского районного Совета депутатов.
 

Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с Пасхой!
Великая радость для меня принести вам эту весть: Христос воскрес!

Мне бы хотелось, чтобы эта весть вошла в сердце каждого человека, потому что именно там Бог желает сеять эту Благую Весть: Иисус воскрес, есть надежда для тебя, ты уже не подвластен греху и злу! Как бы я хотел, чтобы эта Весть пришла в каждый дом, в каждую семью, особенно туда, где больше всего страданий, в больницы, в тюрьмы. Победила любовь, победило милосердие! Это значит, что любовь Бога сильнее зла и самой смерти, любовь Бога может изменить нашу жизнь.

Сколько пустынь человеку нужно преодолеть по сей день! Прежде всего, это пустыня внутри него самого, когда у него нет любви к Богу и к ближнему, когда он не осознает, что является хранителем всего, что подарил и продолжает дарить нам Творец. Но милосердие Божие может позволить зацвести даже самой опустошенной земле.

Поэтому я призываю всех принять благодать Христова Воскресения! Давайте дадим милосердию Божию обновить нас, дадим Иисусу любить нас, дадим силе Его любви изменить также нашу жизнь, станем орудиями милосердия Божия, сосудами, с помощью которых Бог сможет орошать землю, хранить все творения и дать расцвести справедливости и миру в наших сердцах. И попросим Бога обратить ненависть в любовь, месть в прощение, войну в мир, печаль в радость.

Пусть в трепет погрузится наше сердце, пусть взметнутся к небесам наши чувства, пусть мы станем в эту минуту последователями Христа и примем от Него пример Его жертвенной любви.

 

С пасхальным благословением 
ксендз Владимир ШИМКОВИЧ.

 
 
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Сердечно поздравляем всех католиков Дубровенщины с праздником Воскресения Христова! Это великое таинство воплощает в себе самые сокровенные мечты, знаменует...
 
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