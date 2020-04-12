У католиков - Пасха! Посмотрите праздничную службу прямо здесь

Источник материала: Tut.by

В костелах началась пасхальная вигилия. Верующие могут присоединиться к службе с помощью онлайн-трансляции из архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии. Проводит вигилию глава католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич.

Служба будет транслироваться и по телевидению . Напомним, ранее в костеле пояснили, как можно благословить пасхальные блюда дома . Священнослужители обращают внимание: главное не вода, а молитва и искренняя вера.

Корзинка с едой, как пояснили в костеле, должна стоять перед экраном. После вигилии человеку нужно помолиться над пасхальными блюдами. Старший представитель семьи должен зажечь на столе свечу. Затем надо прочесть специальную молитву . Ее можно найти здесь.

Благословить пасхальные блюда дома можно во время интернет-трансляции имши или по телевидению и в воскресенье, 12 апреля (расписание служб тут ).

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Со светлым праздником Пасхи белорусов поздравил президент Александр Лукашенко. Он пожелал людям, чтобы «возвышенные стремления к добру и справедливости остались незыблемым фундаментом мира и согласия в белорусском обществе, а праздничное пасхальное настроение длилось как можно дольше».