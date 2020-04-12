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У католиков - Пасха! Посмотрите праздничную службу прямо здесь

12.04.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В костелах началась пасхальная вигилия. Верующие могут присоединиться к службе с помощью онлайн-трансляции из архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии. Проводит вигилию глава католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич.

Служба будет транслироваться и по телевидению. Напомним, ранее в костеле пояснили, как можно благословить пасхальные блюда дома. Священнослужители обращают внимание: главное не вода, а молитва и искренняя вера.

Корзинка с едой, как пояснили в костеле, должна стоять перед экраном. После вигилии человеку нужно помолиться над пасхальными блюдами. Старший представитель семьи должен зажечь на столе свечу. Затем надо прочесть специальную молитву. Ее можно найти здесь.

Благословить пасхальные блюда дома можно во время интернет-трансляции имши или по телевидению и в воскресенье, 12 апреля (расписание служб тут).

Минске во время пандемии">Как выглядит освящение пасхальных куличей перед костелами в Минске во время пандемии

Со светлым праздником Пасхи белорусов поздравил президент Александр Лукашенко. Он пожелал людям, чтобы «возвышенные стремления к добру и справедливости остались незыблемым фундаментом мира и согласия в белорусском обществе, а праздничное пасхальное настроение длилось как можно дольше».

 
Теги: Минск
 
 
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Верующие могут присоединиться к службе с помощью онлайн-трансляции из архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии.
 
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