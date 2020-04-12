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У католиков - Пасха! Посмотрите праздничную службу прямо здесь
12.04.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В костелах началась пасхальная вигилия. Верующие могут присоединиться к службе с помощью
Служба будет транслироваться и по
Корзинка с едой, как пояснили в костеле, должна стоять перед экраном. После вигилии человеку нужно помолиться над пасхальными блюдами. Старший представитель семьи должен зажечь на столе свечу. Затем надо прочесть специальную
Благословить пасхальные блюда дома можно во время интернет-трансляции имши или по телевидению и в воскресенье, 12 апреля (расписание служб
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Верующие могут присоединиться к службе с помощью онлайн-трансляции из архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии.
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