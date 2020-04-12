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Участники трехсторонней контактной группы во время видеоконференции достигли принципиальных договоренностей о следующем этапе обмена удерживаемых лиц
12.04.2020 16:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОн должен состояться до 19 апреля. Представители самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик договорились с Киевом, что обменяются военнопленными по формуле 10 на 8. Предыдущий обмен прошел в декабре минувшего года. Тогда стороны освободили в общей сложности 200 человек.
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Участники трехсторонней контактной группы во время видеоконференции достигли принципиальных договоренностей о следующем этапе обмена удерживаемых лиц
Он должен состояться до 19 апреля. Представители самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик договорились с Киевом, что обменяются военнопленными...
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