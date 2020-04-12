Большое путешествие ПЭТ-бутылки. И не только…

Источник материала: Единство

Большое путешествие ПЭТ-бутылки (как и других видов перерабатываемого мусора) начинается с вашего правильного решения. Итак, вы как сознательный гражданин бросаете ее в контейнер для сбора полимеров. В нашем городе контейнеры для раздельного мусора узнать не сложно: либо по цвету, либо (евроконтейнеры) по соответствующим надписям. По графику машины совершают объезд городских площадок для сбора вторичных материальных ресурсов (ВМР) и отвозят их на сор-тировочную линию в д. Б. Ухолода. Сюда же привозят ВМР из Лошницы. Здесь четверо работников сортируют их по видам (пластик, бумага, стекло) и складывают в огромные тюки. Интересно было узнать, что существует несколько видов отходов пластмасс, а молочная бутылка и вовсе складируется отдельно. Итак, тюки наполнены и отправляются на участок по сбору ВМР. Лишь стекло остается на месте — его госзаказчик забирает сам.

На участке сбора в огромных ангарах стоят три пресса. Вокруг — горы различного пластика, отдельно — макулатура. Один из прессов предназначен для ПЭТ-бутылки и оснащен прокалывателем, чтобы выпустить воздух и облегчить процесс прессования. По транспортной ленте пластик поступает под пресс. Сжатие — и 200-килограммовый куб пластика готов к транспортировке.

Возле ангаров стоят уже спрессованные кубы полимеров и бумаги, готовые к отправке. Сегодня их пока немного, ведь работа только начата.

— Приехали бы вчера, — улыбаясь, говорят работники участка, — было бы что поснимать. Только отправили машины с полимерами.

Интересуюсь: куда же уходит пластик? Оказывается, кубы ПЭТ-бутылок везут на могилевский завод ООО «РеПлас-М», а остальной пластик (ведра, тазы, ящики, канистры, горшки из-под цветов, многоразовая посуда, корпуса бытовой и компьютерной техники) отправляется на переработку в ООО «Мир полимеров» (Смолевичский район).

Что касается макулатуры, то ее забирают два предприятия — чашникская фабрика «Красная звезда» и ОАО «Зеленоборское».

На вопрос, сколько в месяц удается переработать ВМР, здесь отвечают, что по макулатуре — порядка 20-25 тонн, а по отходам пластика и вовсе 30 тонн ежемесячно.

Сотрудники отмечают, что сидеть без дела не приходится, хотя нельзя сказать, что горожане очень стараются собирать отходы отдельно. Как говорится, до цивилизованного сбора нам еще расти и расти…

Нельзя сказать, что подобное производство приносит прибыль. Пока еще для УП «Жилье» это дотируемый вид деятельности, может быть, что-то со временем поменяется. Но учитывая, что эта работа позволяет сделать Борисовщину хоть немного чище, уже за это работникам ЖКХ огромное спасибо.

В развитых странах мира вторичная переработка является полноценным сектором экономики. Там население и предприятия раздельно собирают все, что можно перерабатывать. Остальные отходы компостируют или сжигают. Доля перерабатываемого сырья в некоторых областях промышленности достигает 80%.

Переработка мусора — сфера, которую люди обязаны развивать, чтобы жить на чистой, богатой и счастливой планете. У нас пока перерабатывается лишь малая часть выбрасываемого. Остается надеяться, что европейская мода на переработку отходов будет поддержана и в нашей стране.

Евгений АЛПАТОВ, фото автора