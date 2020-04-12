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Более 100 заявок поступило на конкурс "Песні зямлі беларускай" группы "Аура"
12.04.2020 12:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБолее ста "песень зямлі беларускай" уже в лонглисте конкурса группы "Аура". Лауреаты премии "За духовное возрождение" совместно с Министерством образования инициировали поиск молодых авторов, большинство из них - только начинающие композиторы. Сейчас в почте дуэта - две сотни заявок. Учащиеся и студенты присылают сочинения о родных городах, о любви к людям и малой родине. Для организаторов главное условие - оригинальность. Рассматриваются материалы на русском и белорусском языках.
vk.com, группа "Песні зямлі беларускай"
Подать заявку можно до 15 мая. Аудиозапись необходимо прислать в официальную группу "ВКонтакте", а также прикрепить анкету с указанием ФИО участника и педагога, названием учебного учреждения и контактными данными. Песню победителя исполнят белорусские артисты на концерте на "Минск-Арене". Более подробная информация о конкурсе - в социальных сетях, а также на сайте Министерства образования.
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Более ста "песень зямлі беларускай" уже в лонглисте конкурса группы "Аура". Лауреаты премии "За духовное возрождение" совместно с Министерством образования...
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