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vk.com, группа "Песні зямлі беларускай"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 100 заявок поступило на конкурс "Песні зямлі беларускай" группы "Аура" Более ста "песень зямлі беларускай" уже в лонглисте конкурса группы "Аура". Лауреаты премии "За духовное возрождение" совместно с Министерством образования...

Более ста "песень зямлі беларускай" уже в лонглисте конкурса группы "Аура". Лауреаты премии "За духовное возрождение" совместно с Министерством образования инициировали поиск молодых авторов, большинство из них - только начинающие композиторы. Сейчас в почте дуэта - две сотни заявок. Учащиеся и студенты присылают сочинения о родных городах, о любви к людям и малой родине. Для организаторов главное условие - оригинальность. Рассматриваются материалы на русском и белорусском языках.Подать заявку можно до 15 мая. Аудиозапись необходимо прислать в официальную группу "ВКонтакте", а также прикрепить анкету с указанием ФИО участника и педагога, названием учебного учреждения и контактными данными. Песню победителя исполнят белорусские артисты на концерте на "Минск-Арене". Более подробная информация о конкурсе - в социальных сетях, а также на сайте Министерства образования.