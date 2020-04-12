ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Более 100 заявок поступило на конкурс "Песні зямлі беларускай" группы "Аура"

12.04.2020 12:52 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Более ста "песень зямлі беларускай" уже в лонглисте конкурса группы "Аура". Лауреаты премии "За духовное возрождение" совместно с Министерством образования инициировали поиск молодых авторов, большинство из них - только начинающие композиторы. Сейчас в почте дуэта - две сотни заявок. Учащиеся и студенты присылают сочинения о родных городах, о любви к людям и малой родине. Для организаторов главное условие - оригинальность. Рассматриваются материалы на русском и белорусском языках.

vk.com, группа "Песні зямлі беларускай"  


Подать заявку можно до 15 мая. Аудиозапись необходимо прислать в официальную группу "ВКонтакте", а также прикрепить анкету с указанием ФИО участника и педагога, названием учебного учреждения и контактными данными. Песню победителя исполнят белорусские артисты на концерте на "Минск-Арене". Более подробная информация о конкурсе - в социальных сетях, а также на сайте Министерства образования.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более ста "песень зямлі беларускай" уже в лонглисте конкурса группы "Аура". Лауреаты премии "За духовное возрождение" совместно с Министерством образования...
 
Новости дня
Новости общества
 
У православных верующих сегодня Вербное воскресенье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика