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Помощь народу Беларуси из Узбекистана

12.04.2020 12:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня ночью в Национальный аэропорт Минск прибыл самолет с помощью народу Беларуси от Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева: респираторы, перчатки, защитные костюмы, антисептики... Зная о том, что в этот трудный момент многие наши предприятия перепрофилируются на выпуск особо востребованной медицинской продукции, Узбекистан также доставил марлевую ткань и спирт для производства антисептиков. Всего на борту лайнера насчитывалось более 500 000 медицинских принадлежностей.

Такой жест как раз таки очень в духе дружеского диалога, который сложился между странами. За последние два года Беларусь и Узбекистан смогли полностью обновить отношения. Залогом успешного и поступательного развития стало теплое и доверительное общение лидеров. Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев поддерживают контакт на площадках интеграционных саммитов. При случае общаются в неформальной обстановке.  Прибывший груз только подтверждает дружеское отношение президента Узбекистана к нашему народу.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня ночью в Национальный аэропорт Минск прибыл самолет с помощью народу Беларуси от Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева: респираторы, перчатки, защитные...
 
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