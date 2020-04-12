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Изменение климата в Беларуси происходит за счет зимы и весны — Белгидромет

12.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Изменение климата в Беларуси происходит за счет зимы и весны — Белгидромет
Изменение климата в Беларуси происходит за счет зимних и весенних месяцев, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Александр Беганский.

«Стоит упомянуть о тенденциях изменения климата. В Беларуси повышение среднегодовой температуры происходит за счет зимних и весенних месяцев. А летом у нас нет экстремальных отклонений в виде сорокаградусной жары или очень длительных периодов жаркой и сухой погоды», — сказал Александр Беганский.

Зима 2019-2020 годов была самой теплой в Беларуси за всю историю метеонаблюдений, а также самой бесснежной. Она так и осталась лишь календарной: не произошел переход среднесуточной температуры через отметку в ноль градусов, то есть климатическая зима не наступила.

Температура воздуха в Беларуси в марте 2020 года превысила климатическую норму на 3,4 градуса. Так тепло в марте на территории страны бывает примерно один раз в 10-15 лет. Апрель тоже прогнозируется теплее обычного со среднемесячной температурой воздуха на 1 градус выше климатической нормы. «Вполне вероятно, что и весна в целом окажется значительно теплее, чем обычно», — отметил начальник службы метеорологических прогнозов.

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