Изменение климата в Беларуси происходит за счет зимы и весны — Белгидромет

Источник материала: Полесская правда



Изменение климата в Беларуси происходит за счет зимних и весенних месяцев, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Александр Беганский.

«Стоит упомянуть о тенденциях изменения климата. В Беларуси повышение среднегодовой температуры происходит за счет зимних и весенних месяцев. А летом у нас нет экстремальных отклонений в виде сорокаградусной жары или очень длительных периодов жаркой и сухой погоды», — сказал Александр Беганский.

Зима 2019-2020 годов была самой теплой в Беларуси за всю историю метеонаблюдений, а также самой бесснежной. Она так и осталась лишь календарной: не произошел переход среднесуточной температуры через отметку в ноль градусов, то есть климатическая зима не наступила.