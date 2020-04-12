Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ВОЗ приветствует принимаемые Беларусью меры по борьбе с коронавирусом Об этом по итогам трехдневных наблюдений заявил глава миссии Патрик О'Коннор. Напомним, в нашу страну специалисты организации прибыли по приглашению Президента....

Об этом по итогам трехдневных наблюдений заявил глава миссии Патрик О'Коннор. Напомним, в нашу страну специалисты организации прибыли по приглашению Президента. Эксперты посещали больницы столицы, а также Минской и Витебской областей. Что касается рекомендаций, они неизменны: исходя из ситуации прикладывать больше усилий, и к мерам правительства активно должно подключиться общество. ВОЗ рекомендует предпринять шаги по физическому дистанцированию населения. Речь идет об удаленном обучении, снижении необязательных перемещений. Это может замедлить и предупредить распространение вируса, а учреждениям здравоохранения - расширить возможности и потенциал.Миссия оценила различные аспекты борьбы с COVID-19: эпидемиологический надзор, лабораторную службу, ведение пациентов, меры инфекционного контроля. Эксперты встретились не только с представителями сектора здравоохранения, но и представителями МВД, Департамента исполнения наказаний, посетили учреждения Министерства труда и соцзащиты.