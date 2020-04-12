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ВОЗ приветствует принимаемые Беларусью меры по борьбе с коронавирусом

12.04.2020 13:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Об этом по итогам трехдневных наблюдений заявил глава миссии Патрик О'Коннор. Напомним, в нашу страну специалисты организации прибыли по приглашению Президента. Эксперты посещали больницы столицы, а также Минской и Витебской областей. Что касается рекомендаций, они неизменны: исходя из ситуации прикладывать больше усилий, и к мерам правительства активно должно подключиться общество. ВОЗ рекомендует предпринять шаги по физическому дистанцированию населения. Речь идет об удаленном обучении, снижении необязательных перемещений. Это может замедлить и предупредить распространение вируса, а учреждениям здравоохранения - расширить возможности и потенциал.

Патрик О'Коннор, глава миссии ВОЗ в Беларуси: "Страна предпринимала меры для организации работы в клиниках и поликлиниках, в амбулаторных и госпитальных учреждениях, для того чтобы вести пациентов и предупреждать распространение внутри учреждений. Безопасность работников здравоохранения является приоритетом и воспринималась как приоритет. Я полагаю, что миссия получилась довольно комплексной и всесторонней. Каждый из нас увидел то, что нам нужно было увидеть".

Миссия оценила различные аспекты борьбы с COVID-19: эпидемиологический надзор, лабораторную службу, ведение пациентов, меры инфекционного контроля. Эксперты встретились не только с представителями сектора здравоохранения, но и представителями МВД, Департамента исполнения наказаний, посетили учреждения Министерства труда и соцзащиты.

 
 
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Об этом по итогам трехдневных наблюдений заявил глава миссии Патрик О'Коннор. Напомним, в нашу страну специалисты организации прибыли по приглашению Президента....
 
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